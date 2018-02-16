National Interest: США пора готовиться к экзистенциальным боям будущего

Максим Исаев, , 00:19 — REGNUM

Если внешняя политика президента США Дональда Трампа действительно основывается на том, что «интересы американского народа и национальная безопасность США должны стоять превыше всего», то, учитывая сложившуюся ситуацию в Сирии, можно заключить, что внешняя политика Вашингтона терпит неудачу. Хотя необходимость защиты американских граждан от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не подвергалась сомнению, способ обеспечения национальной безопасности, избранный американской администрацией, скорее подрывает безопасность, а не укрепляет ее, пишет Дэниел Л. Дэвис в статье для The National Interest.

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На первый взгляд может показаться, что США сделали разумный шаг, начав борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поддержав силы безопасности Ирака в операции по освобождению Мосула и преимущественно состоящие из курдов Демократические силы Сирии в операции по освобождению сирийского города Ракка. Однако не нужно проводить глубокий анализ, чтобы убедиться в том, что у данного плана США не было шансов на достижение долгосрочного успеха.

С самого начала было ясно, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не станет жизнеспособным политическим образованием, способным удержать территорию, отбитую у беспомощных иракских военных в июне 2014 года. Боевики годятся только для того, чтобы убивать гражданских лиц и пленных. Они не обладают какими-либо административными способностями. Это говорит о том, что их поражение было предопределено задолго до первого успешного захвата территории.

США поступили бы разумно, если бы набрались терпения и предоставили бы региональным державам возможность уничтожить террористов. Правительство Ирака, осознав экзистенциальную угрозу после поражений 2014 года, провело бы реформирование своей армии, чтобы освободить захваченные боевиками территории. Конечно, без поддержки США Ираку потребовалось бы больше времени для ликвидации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако Ирак помимо вооруженных сил имел в своем распоряжении подразделения шиитских ополченцев. Эта совокупная сила, в конечно итоге, разгромила бы исламистов.

В Сирии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнулось бы с еще более сложной ситуацией, поскольку на противоположной стороне оказались бы сирийские, российские, иранские, турецкие вооруженные силы и многочисленные группировки боевиков, выступающих против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И в Сирии с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разобрались бы без участия США.

Однако вместо принятия мудрого решения в 2014 году Вашингтон направил американских солдат в Ирак, а в конце 2015 года первые военные операции против боевиков начались и в Сирии. США оказались в невыгодном положении практически с самого начала.

В Ираке американские военные советники и ВВС западной коалиции оказали поддержку проиранским шиитским ополченцам. По мере того, как при поддержке США шиитские ополченцы добивались тех или иных успехов их позиции укреплялись, вместе с этим укреплялось и влияние Ирана на территории Ирака.

С момента инаугурации Трампа не прошло и двух месяцев, как было принято решение об отправке еще нескольких сотен американских солдат в Сирию, чтобы поддержать Демократические силы Сирии в битве против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Практически сразу возникли протесты со стороны Турции, которая выступила против поддержки курдов, а правительство Сирии осудило американское вторжение на свою территорию. Да, Демократические силы Сирии, поддерживаемые США, освободили Ракку, но они сделали бы это и без поддержки Вашингтона, которому теперь приходится расплачиваться за свои отношения с курдами.

Угрозы президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Анкаре придется предпринять решительные меры, если США продолжат поддерживать сирийских курдов, воплотились в жизнь 20 января 2018 года, когда Турция начала операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Турецкие войска начали атаковать позиции Демократических сил Сирии, которые расцениваются Анкарой как террористическая угроза для безопасности страны. Невнятные протесты со стороны Пентагона и государственного департамента США были полностью проигнорированы Турцией. Тот факт, что союзник США по НАТО может так запросто критиковать Вашингтон и буквально убивать солдат, которых поддерживает Пентагон, является тревожным сигналом для Белого дома.

Сложившаяся ситуация в Ираке и Сирии однозначно противоречит интересам США. Всего этого можно было бы избежать, если бы Обама отказался от операций в Ираке и Сирии, и если бы Трамп не стал отправлять дополнительные силы. Как бы там ни было, проблема все еще не решена. Недавние события увеличили риск непреднамеренного военного столкновения между США и Турцией.

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В среду, 14 февраля, в Белом доме заявили, что в ходе телефонных переговоров с Эрдоганом Трамп «призвал Турцию к деэскалации и ограничению военных действия во избежание жертв среди гражданского населения». В Анкаре заявили, что военная операция может быть расширена, в следствие чего под ударов турецких военных может оказаться сирийский город Манбидж, в котором находятся военные США. Представитель западной коалиции полковник Райан Диллон заявил, что военные США, расположенные в районе Манбиджа «имеют неотъемлемое право на защиту» и воспользуются им в случае необходимости.

Вместо того, чтобы подрывать интересы США, Вашингтон должен прекратить проведение военных операций на Ближнем Востоке, вывести свои войска и заняться восстановлением уровня боеготовности ВС США, чтобы добиться победы в экзистенциальных боях будущего.

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