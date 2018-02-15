Пентагон: У России есть новые крылатые ракеты. Дайте еще денег

Вашингтон, , 22:00 — REGNUM Американские военные обеспокоены появлением у России новых крылатых ракет, дальность действия которых значительно увеличена, заявила руководитель Северного командования Вооружённых сил США генерал Лори Робинсон.

По словам Лори Робинсон, выступившей на слушаниях в одном из комитетов сената американского конгресса, «Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы видели раньше».

Вполне ожидаемо представитель Пентагона обратилась к парламентариям с призывом выделить дополнительные средства на противодействие этому фактору и на усиление системы ПРО.

«Чтобы обеспечить защиту от таких усовершенствованных крылатых ракет, важно продолжать финансирование разработки радаров и оборонительных систем», — сказала Лори Робинсон, подчеркнув также необходимость усиления системы ПРО, расположенной в северных районах США.

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Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа предлагает увеличить финансирование военного бюджета, заявляя о намерении сделать армию и флот США самыми сильными за всю их историю.

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