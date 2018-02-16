National Interest: Какое отношение имеют США к протестам в Иране?

Александр Белов, , 00:36 — REGNUM

После многочисленных акций протеста, прошедших в Иране, многие ученые и политики США заявили, что успех или поражение иранского протестного движения зависит от Вашингтона. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что «отказ предыдущей администрации от решительных действий дал возможность деспотичным правителям Ирана подавить инакомыслие». Согласно этой точке зрения, провал протестных акций, проходивших в Иране в 2009 году, лежит на совести Вашингтона из-за его бездействия. Конечно, от слов и действий США зависит очень многое, однако некоторые эксперты до сих пор продолжают ошибочно полагать, что судьба протестного движения в Иране зависит от действий США, пишут Эндрю Миллер и Сахар Наурузадех в статье для The National Interest.

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Этот же ложный подход используют для объяснения событий 2011 года в Египте, в результате которых бывший президент Египта Хосни Мубарак лишился власти. В данном случае американскую администрацию обвиняют в другом преступлении: Вашингтон не оказал поддержку Мубараку в ходе январского мятежа, что могло бы предотвратить дальнейший хаос и ухудшение отношений между США и Египтом. Если бы бывший президент США Барак Обама в свое время поддержал официальный Каир, то сейчас у Вашингтона был бы надежный партнер в лице одной из крупнейших стран арабского мира.

Настало время сопоставить заявления некоторых экспертов с действительностью. США не выступали в роли центрального актора ни во время протестных акций в Иране, ни во время свержения бывшего египетского президента в 2011 году. Протесты в Египте были вызваны политической, экономической и социальной бесхозяйственностью властей. Подавляющее большинство лозунгов было связано с хлебом, свободой, социальной справедливостью и защитой человеческого достоинства. Вот в чем заключались внутренние мотивы, приведшие к мобилизации общественности.

События в Тунисе повлияли на внутриполитическую ситуацию в Египте. Тысячи граждан Египта выступили против сложившегося экономического порядка, при котором основная часть прибыли оставалась в руках элиты, в то время как 40% населения страны приходилось жить менее чем на $2 в день. Молодые египтяне, сыгравшие центральную роль в протестах, выразили разочарование в связи с отсутствием экономических возможностей. Уровень безработицы среди молодежи достигал 25%.

Критики политики Обамы тем не менее утверждают, что Вашингтон мог сохранить Мубарака у власти. Если бы Обама публично заявил о своей поддержки Мубарака, а египетские военные остались бы лояльны своему президенту, то протесты могли бы постепенно сойти на нет. Однако Обама заявил о том, что Мубарак должен покинуть свой пост только в феврале 2011 года, к этому моменту египетские военные уже заявили, что не будут стрелять в мятежников. Это говорит о том, что ключевые события произошли до того, как Вашингтон занял позицию по данному вопросу.

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Успех или поражение иранских протестов также не зависят от действий и слов Вашингтона, однако политика США в отношении Ирана все же может оказать определенное позитивное или негативное воздействие. Так же как и в 2009 году, США должны заявить о своей поддержке международно признанных прав, таких как свобода слова и собраний. Поэтому Вашингтон и его союзники должны сделать ставку на обеспечение свободного доступа к потоку информации внутри Ирана. Решение американской администрации об экспорте персональных коммуникационных устройств в Иран позволило бы обеспечить свободный доступ к информации для рядовых граждан Ирана и расширить их возможности для самоорганизации. Такие решения нуждаются в стратегическом планировании и готовности принять краткосрочные политические риски для обеспечения долгосрочных интересов США.

Вашингтон должен очень внимательно относиться к своим заявлениям и действиям, учитывая, что в последних докладах появились сообщения о росте числа погибших и арестованных среди протестующих. В конечном итоге, независимо от того, приведут ли массовые протесты к политической трансформации Ирана или нет, протестный потенциал никуда не исчезнет, если власти продолжат игнорировать недовольство своих граждан.

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