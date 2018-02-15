Украина ищет альтернативы Минскому процессу

Киев, , 20:46 — REGNUM На Украине большинство экспертов и политиков заявляют, что Минские соглашения себя фактически исчерпали. При этом возможный ввод миротворцев в Донбасс кардинально меняет повестку переговорного процесса по урегулированию конфликта на востоке страны.

В частности, политолог Андрей Золотарев отметил, что у президента Украины Петра Порошенко «нет политического ресурса, чтобы провести Минские соглашения через Верховную раду».

«Их не примут и не поймут… В прошлом году инициатива по миротворческой миссии была отдана второразрядным чиновникам — Суркову и Волкеру. Как это ни странно, но результаты есть. Мы увидели работу Медведчука по обмену пленными в рамках договоренностей с Путиным. Прошел первый этап обмена пленными — это позитивный сигнал… Думаю, удастся провести и второй этап обмена по формуле «всех на всех» до президентских выборов в России… Речь идет о тех, кто удерживается на территориях ДНР и ЛНР», — сказал Золотарев 15 февраля в эфире канала «112 Украина».

Он считает, что США и Россия уже достигли соглашения по Украине.

«Мы не видим, как проходит переговорный процесс по выполнению Минских соглашений, но очевидно, что какой-то компромисс найден… Практика реальной политики такова, что нам определенную информацию будут предоставлять весьма дозированно. Всех нюансов мы знать не будем. Была вброшена формула компромисса в 20 тыс. человек в качестве миротворцев. Миротворцев из стран НАТО не будет, как и не будет россиян. Будут белорусы, шведы, бразильцы», — уточнил Золотарев.

В свою очередь экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Ирина Веригина отметила, что Минский процесс «зашел в тупик и Украине нужно искать другие форматы переговоров для поиска мира в Донбассе».

«Нужно срочно переходить к Будапештскому формату переговоров. Государства — подписанты Будапештского меморандума (Россия, США и Великобритания) гарантировали нам территориальную целостность и независимость, и именно с этими странами нужно говорить. И это нужно было делать с самого начала, как только «зеленые человечки» появились в Крыму, ведь мы не можем разделять Крым и Донбасс: и там, и там — один враг», — сказала Веригина 14 февраля в эфире канала АТR.

При этом она считает, что страны — участники Будапештского меморандума (США и Великобритания) могут собраться без участия России.

«Подписант Будапештского меморандума — Россия стала для нас агрессором, и очевидно, что она не собирается отступать. Поэтому считаю, что сначала можно собраться и без РФ: часть стран — подписантов Будапештского меморандума — это уже хорошо. И эти страны смогут давить на Россию, прежде всего санкциями», — добавила Веригина.

Кроме того, зампредседателя партии «Батькивщина», председатель комитета Рады по правам человека Григорий Немыря считает, что миротворческие силы должны быть введены в отдельные регионы Донбасса вместе с установлением международных гражданских администраций.

«Мы наблюдаем стагнацию Минского процесса, который является совершенно недостаточным для достижения устойчивого мира в Донбассе. Свидетельством этого является и обсуждение миротворческой миссии ООН, поскольку ни в Минске-1, ни в Минске-2 нет пунктов по такой миссии… Миротворческие силы ООН должны быть инструментом, который поможет решить текущий конфликт, избежать создания замороженного конфликта», — сказал Немыря, передает пресс-служба партии.

По его словам, «голубые каски» ООН должны иметь широкий мандат, который будет включать следующие элементы: обеспечение безопасности для ОБСЕ и Международной гражданской администрации; принуждение к перемирию; обеспечение и принуждение к безопасности в Донбассе; разграничение воюющих сторон; надзор за выводом, уничтожением или сохранением тяжелого вооружения; защита гражданского населения и объектов критически важной инфраструктуры; обеспечение безопасности на линии разграничения и украинско-российской границе; обеспечение роспуска или вывода вооруженных формирований.

«Лучшими здесь могут быть Финляндия и Швеция, которые имеют опыт и могут признаваться другими как нейтральные и беспристрастные страны», — сказал Немыря.

В то же время депутат от фракции «Оппозиционный блок» Василий Нимченко считает, что Минские соглашения еще работают.

«Те, кто говорит о неэффективности Минска, а уж тем более о его «смерти», обманывают — либо себя, либо других, ведь Минские соглашения работают. Здесь достаточно вспомнить главное событие декабря 2017-го, а, пожалуй, и всего прошлого года — долгожданное освобождение удерживаемых лиц противоборствующими сторонами в Донбассе», — сказал Нимченко.

По его словам, на Украине «адепты «партии войны» открыто выступают против стратегии восстановления мира».

«И по их инициативе в парламент был внесен, а затем и принят так называемый закон о реинтеграции Донбасса, не имеющий ничего общего с реинтеграцией как правовой категорией, которая предусматривает восстановление, объединение территорий, в Киеве такой политической воли нет. Более того, по их настоянию из закона исключили даже упоминание о Минских соглашениях», — добавил Нимченко.

Как сообщалось, ранее бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что в Донбассе помимо миротворческой миссии должны функционировать временные международные гражданские администрации. «Оптимальным решением было бы введение не только международных вооруженных сил, но и международной гражданской администрации. Это было сделано в Боснии и Герцеговине, это было сделано в Косово. Хотя это не решает всех проблем, но это позволяет иметь нейтральную власть, которая обеспечивает порядок и возвращение беженцев. Она также может заниматься распределением международной помощи, которая может прийти как из Европы, так и из России», — пояснил Вершбоу.

Напомним, 16−18 февраля пройдет 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. На мероприятии бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представит отчет по миротворцам на Украине. Документ под названием «Сможет ли ООН объединить Украину» подготовлен американским Институтом Хадсона совместно с Rasmussen Global Foundation.

Согласно отчету, на Украину предполагается ввести 4 тысячи полицейских и миротворческий контингент — 20 тысяч солдат из стран, которые не являются членами НАТО. При этом миротворческую миссию на Украине должна возглавить Швеция.