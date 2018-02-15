Пятница, 16 Февраля 2018 года
05:52:13 МСК

Депутат Госдумы РФ призвал готовиться к войне

Политика

На что готовы пойти США, чтобы не допустить возрождения СССР?

Депутат Госдумы РФ призвал готовиться к войне
Американские солдаты

Москва, 15 февраля 2018, 20:11 — REGNUM  Россия должна быть готова к тому, что её втянут в войну, которая ей не нужна, считает депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя очередной призыв Петра Порошенко ввести миротворцев на территорию юго-востока Украины.

«Я не верю ни в какие миротворческие силы, — заявил Калашников. — Даже Турчинов говорит, что Россия не нападёт. Однако я вспоминаю слова мадам Клинтон. Она сказала, что «мы вам не дадим воссоздать Советский Союз». Я верю в то, что война возможна. Мы должны быть к этому готовы. Ни мы, ни Украина войны не хотим. Но есть люди, которые сильнее Украины. Можно вспомнить Первую и Вторую мировые войны. Они начались с провокаций. Мы должны быть к этому готовы. Хиллари Клинтон сказала всё чётко и ясно».

Напомним, что 15 февраля президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что во время недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он обсуждал вопрос ввода миротворцев ООН на восток Украины. По словам Порошенко, абсолютное большинство стран членов Совета Безопасности ООН, которые сейчас поддерживают Украину, настаивают на необходимости миротворческой миссии ООН.

В свою очередь, уполномоченный бундестага по вопросам вооруженных сил, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ханс-Петер Бартельс заявил, что Германия примет «активное участие» в случае возможного объявления миротворческой операции под эгидой ООН в Донбассе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миротворческие миссии

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить