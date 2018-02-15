Депутат Госдумы РФ призвал готовиться к войне

Москва, , 20:11 — REGNUM Россия должна быть готова к тому, что её втянут в войну, которая ей не нужна, считает депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя очередной призыв Петра Порошенко ввести миротворцев на территорию юго-востока Украины.

«Я не верю ни в какие миротворческие силы, — заявил Калашников. — Даже Турчинов говорит, что Россия не нападёт. Однако я вспоминаю слова мадам Клинтон. Она сказала, что «мы вам не дадим воссоздать Советский Союз». Я верю в то, что война возможна. Мы должны быть к этому готовы. Ни мы, ни Украина войны не хотим. Но есть люди, которые сильнее Украины. Можно вспомнить Первую и Вторую мировые войны. Они начались с провокаций. Мы должны быть к этому готовы. Хиллари Клинтон сказала всё чётко и ясно».

Напомним, что 15 февраля президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что во время недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он обсуждал вопрос ввода миротворцев ООН на восток Украины. По словам Порошенко, абсолютное большинство стран — членов Совета Безопасности ООН, которые сейчас поддерживают Украину, настаивают на необходимости миротворческой миссии ООН.

В свою очередь, уполномоченный бундестага по вопросам вооруженных сил, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ханс-Петер Бартельс заявил, что Германия примет «активное участие» в случае возможного объявления миротворческой операции под эгидой ООН в Донбассе.