В Средней Азии может появиться объединенный центр космических исследований

Бишкек, , 19:52 — REGNUM Ученые Национальной академии наук (НАН) Киргизии и вице-президент по космическим технологиям национальной компании «Казакстан Гарыш Сапары» Айдын Аимбетов обсудили перспективы создания в Средней Азии объединенного центра космических исследований, сообщили 15 февраля в пресс-службе в НАНКР.

Встреча состоялась 15 февраля в Бишкеке.

Вице-президент НАН Киргизии ОсмонТогусаков сказал, что последнее время возрастает практическое значение космического мониторинга, в том числе оценки рельефа местности, качества посевных работ и даже антикоррупционного контроля.

Тогусаков пригласил коллег из Казахстана на академический инвестиционно-инновационный форум, который состоится в 2018 году.

Аимбетов, в свою очередь, выразил уверенность, что Казахстан и Киргизия достигнут результатов в совместных проектах.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня 2017 года министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана БейбутАтамкулов сказал, что Казахстан может выйти на мировой рынок проектирования и производства спутников и стать мировым производителем космических технологий. Подобное достижение возможно за счет организации импортозамещающих производств на уровне ЕАЭС.

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