Москва, , 19:15 — REGNUM Российская Федерация предупреждает страны Запада, что примет самые жесткие меры, если не прекратятся попытки вмешательства во внутренние дела России. Соответствующее заявление сделала сегодня, 15 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на регулярном брифинге.

Захарова заявила, что в отличие от бездоказательных обвинений о всемогуществе «русских хакеров» и некоем «вмешательстве России» в выборы в других странах, у Москвы есть конкретная информация о фактах деструктивного вмешательства ряда западных стран во внутренние дела России в контексте президентской избирательной кампании.

«Подобная деятельность должна прекратиться. Если она не прекратится, то мы будем вынуждены принять жесткие контрмеры, включая публичную реакцию», — сказала Захарова.

Напомним, Запад уже несколько лет пытается обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела США и стран Евросоюза, придумываю для этого всё новые и новые небылицы.

И хотя нет никаких реальных доказательств вмешательства России во внутренние дела западных стран, эти страны, на основании своих ложных обвинений, проводят вполне последовательную политику санкций в отношении РФ.