Киев, , 19:09 — REGNUM Украина не объявляет России войну из-за отсутствия ядерных вооружений, заявил 15 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов в суде Киева на допросе по делу против экс-президента Украины Виктора Януковича.

По словам Турчинова, страна после подписания в 1994 году Будапештского меморандума о ядерном разоружении не обладает техническими возможностями противодействия ядерной державе.

«У нас нет сегодня военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения им всего арсенала оружия», — заявил Турчинов.

При этом секретарь СНБО, также известный под прозвищем Кровавый пастор, отметил, что только поэтому Украина не объявила войну России ни в марте 2014 года, ни по сегодняшний день.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение о применении украинской армии против несогласных с госпереворотом жителей юго-востока страны весной 2014 года было подписано именно Александром Турчиновым.

Война против граждан своей страны тогда была названа «антитеррористической операцией». Жертвами этого вооруженного конфликта стали более 10 тыс. человек.

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