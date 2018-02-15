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МИД РФ: США препятствуют полной ликвидации террористов в Сирии

Политика

«Они оправдывают своё присутствие борьбой с терроризмом, но их действия мешают полной ликвидации террористической заразы в Сирии»

МИД РФ: США препятствуют полной ликвидации террористов в Сирии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
США и терроризм

Москва, 15 февраля 2018, 18:47 — REGNUM  Действия США, незаконно присутствующих в Сирии, препятствуют полной ликвидации террористов в этой стране, заявил 15 февраля журналистам уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов.

По его словам, оправдывая свое незаконное присутствие в Сирии борьбой с террористами, США действуют так, что мешают ликвидации террористов.

«Они оправдывают своё присутствие целью борьбы с терроризмом, но при этом их действия зачастую создают серьёзные помехи полной ликвидации террористической заразы в Сирии», — сказал Анатолий Викторов.

Кроме того, российский дипломат в очередной раз напомнил, что американские военные «находятся на территории Сирии незаконно, без согласия государства — члена ООН».

Анатолий Викторов подчеркнул, что после военного разгрома в Сирии террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжение присутствия США в этой стране «не может рассматриваться иначе как ничем не оправданное продолжающееся грубое нарушение суверенитета САР».

Российский дипломат отметил, что в действиях СШАпросматривается стремление расчленить Сирию и поставить эту страну под внешнее управление.

«Усматриваем также в таких действиях американцев стремление расчленить Сирию, тем самым ослабив её и превратив в очередное марионеточное государственное образование», — сказал российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США формируют незаконные структуры управления на значительной части территории Сирийской Арабской Республики.

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Участие США в Сирии

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