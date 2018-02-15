Минобороны РФ хочет запретить военнослужащим пользоваться смартфонами

Москва, , 18:27 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации планирует в ближайшее время ограничить использование современных средств сотовой связи в центральном аппарате, органах управления и войсках — вплоть до подразделений. Об этом сегодня, 15 февраля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации, а также к руководству Минобороны РФ.

Сообщается, что практически всем российским военнослужащим, в том числе руководящих звеньев, предложено вместо современных смартфонов использовать самые простые модели кнопочных телефонов, которые не имеют функции фото‑ и видеосъемки и не отслеживают геолокацию.

Предполагается, что будет установлен регламент, какими именно моделями мобильных телефонов и с каким функционалом можно будет пользоваться российским военнослужащим.

По данным издания, начальник восьмого управления Генерального штаба ВС РФ (отвечает за обеспечение информационной безопасности, занимается шифрованием) генерал-лейтенант Юрий Кузнецов уже составил список мобильных устройств, которые могут быть разрешены к использованию в рядах Вооруженных сил России.

В данный перечень вошли всего 11 моделей телефонов четырех разных производителей — Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung. Речь идёт о самых простых кнопочных устройствах ценой от 688 руб. до 2313 руб.

Также издание утверждает, что данные нововведения начнут действовать с 1 марта 2018 года.