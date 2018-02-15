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Тиллерсон: США не смогут «вернуть назад» оружие YPG

Политика

Потому что «никогда не давали тяжелого оружия»

Тиллерсон: США не смогут «вернуть назад» оружие YPG
Kurdishstruggle
Kурдские бойцы YPG

Бейрут, 15 февраля 2018, 18:30 — REGNUM  Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенным Штатам не удастся «вернуть назад» тяжелое вооружение, переданное курдским отрядам самообороны YPG, 15 февраля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Тиллерсона, сделанному в ходе официального визита в Ливан, США не смогут этого сделать, потому что «никогда не давали тяжелого оружия» YPG.

Напомним, ранее с требованием прекратить поддержку курдских отрядов YPG к США обратилась Турция — вице-премьер Турции Бекир Боздаг, в частности, коснулся «вооружения и обучения» курдов со стороны американцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в ходе ливанского визита Тиллерсон уже делал яркие заявления о войне в Сирии и ее участниках.

В частности, глава Госдепа признал, что «Хезболла» является «частью политического процесса Ливана», однако предостерег группировку от ведения боевых действий за рубежом.

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Взаимоотношения США с Ближним Востоком

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