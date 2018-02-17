Курилы: японские способы «выражения скорби»

Москва, , 12:45 — REGNUM Заявления о необходимости переосмыслить российско-японские переговоры охватили японскую прессу после российских военных учений на Курилах в феврале этого года. Следует ли рассматривать их как позитивный для России сигнал, несмотря на гневный тон, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Политический спектр высказавшихся СМИ довольно широк, а их тон практически не зависит от исповедуемых авторами взглядов. Все они сходятся на том, что Россия цинично издевается над японской скорбью, выразить которую японские ультраправые традиционно приходят к российским дипломатическим представительствам. Способы выражения скорби с годами не меняются, это и милитаризованные представления, и военные марши, и вообще демонстрация агрессии в исполнении гражданских активистов.

Российский ответ с кунаширского берега в виде огромного флага РФ вверг японские СМИ в уныние, последовало требование к своему политруководству пересмотреть «предыдущий подход к решению вопросов двусторонних отношений». Если прозвучавшие мнения авторов выражают их серьезное и взвешенное отношение к курильскому вопросу, то это можно только приветствовать, ведь упорное желание японских политиков рассматривать острова как «незаконно захваченные Россией» делает всякие переговоры бесперспективными с самого начала. Хочется пожелать японской дипломатии начать переосмысление с пересмотра именно этого тезиса.

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