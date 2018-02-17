Выборы по-итальянски: профессиональный комик против Сильвио Берлускони

Рим, , 11:21 — REGNUM Похоже, что выборы в итальянский парламент, назначенные на 4 марта сего года, станут парадом альтернативных решений. Почему традиционные политические партии в современной Италии не в чести, пишет автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Пожалуй, точнее своих коллег по политическому цеху отвечает на вопрос об истощении традиционных лево‑ и правоцентристских партий создатель движения «Пять звезд» комедиант Беппе Грилло. По его мнению, традиционные акторы итальянской политики перестали быть политиками, став всего лишь либо лобби-группами, либо их прислужниками, а то и вовсе агентами финансовой власти.

Похоже, что эту точку зрения готова разделить большая часть итальянцев, уже в 2013 году масштабно голосовавших за движение Грилло, которое можно условно считать альтернативно левым. А с другой части политического спектра происходят возможные противники Грилло, альянс не менее альтернативных правых под предводительством Сильвио Берлускони и его союзников. И новых правых, и новых левых итальянской политики характеризует повышенный евроскептицизм, а некоторых из них — даже желание побороться против несправедливых санкций по отношению к России. Впрочем, означает ли это угрозу очередного «экзита» или отмену антироссийских санкций?

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