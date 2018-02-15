За три года Киев не выполнил ни одного пункта Минских соглашений — Захарова

Москва, , 17:03 — REGNUM За три года действия Киев не выполнил ни одного пункта Минских соглашений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Предполагалось, что эти меры позволят достичь мира к концу 2015 года. К сожалению, этого не случилось. Вместо того, чтобы добросовестно работать над имплементацией Минских соглашений, киевские власти с самого начала стали их откровенно саботировать, заматывать и блокировать сам переговорный процесс», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что «ни один пункт комплекса мер Киевом до сих пор фактически не выполнен», при этом Украина не перестаёт рассматривать варианты силового решения конфликта в Донбассе.

Напомним, что второе Минское соглашение было согласовано руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четвёрки» на саммите в Минске 11 и 12 февраля 2015 года. Подписан документ был контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик.

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