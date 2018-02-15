Премьер Польши: «Северный поток — 2» приведет к войне между РФ и Украиной

Варшава, , 17:02 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» может привести к войне между Российской Федерацией и Украиной. Об этом глава польского правительства заявил в интервью Die Welt, опубликованном сегодня, 15 февраля.

Моравецкий считает, что газопровод «Северный поток — 2» создает новые ненужные очаги напряжения.

«Россия сможет в любой момент обострить конфликт, сможет атаковать всю страну. «Северный поток — 2» — шаг в этом направлении», — сказал Моравецкий.

По мнению польского премьер-министра, после ввода в строй «Северного потока — 2» наиболее вероятна большая российско-украинская война.

«Проще говоря, «Северный поток — 2» является ненужным, вредным (проектом), который разделяет западную общественность», — настаивает Моравецкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Польши планируют реализовать проект собственного газопровода Baltic Pipe в противовес «Северному потоку — 2».

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» решила возродить проект Baltic Pipe и подключиться через него к норвежской газовой сети. Проект может быть реализован к 2022 году. Пропускная способность такого газопровода составит 1 млрд кубометров газа в год.

Суть претензий ряда стран к «Северному потоку — 2» довольно проста — после введения в строй этого газопровода данные страны потеряют доход от транзита российского газа в страны Евросоюза. Вместе с потерей дохода от транзита пропадет и политический рычаг давления на Москву, которая всегда была заинтересована в стабильности поставок своего газа потребителям.