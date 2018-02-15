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КПРФ: Грудинин — достойный соперник Путину, но партию возглавить не сможет

Политика

Поскольку не является коммунистом

КПРФ: Грудинин — достойный соперник Путину, но партию возглавить не сможет
Иллюстрация: Sovhozlenina.ru
Павел Грудинин

Москва, 15 февраля 2018, 16:35 — REGNUM  Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что кандидат в президенты Павел Грудинин не сможет сменить его на посту, так как не является членом партии.

«У нас союз коммунистов и беспартийных, Грудинин беспартийный, он не вступал в КПРФ», — заявил Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве в четверг, 15 февраля.

При этом лидер КПРФ отметил, что партия «осознанно» поддерживает его как человека, разделяющего ее ценности и при этом знает, что такое бизнес, он «сумел аккумулировать у себя в городке все лучшее, что сегодня есть в нынешней жизни».

Геннадий Зюганов также считает, что Павел Грудинин имеет «реальные шансы» побороться должность Президента России, и будет «прекрасным» руководителем страны в случае победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатами в президенты РФ восемь человек:

Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»);

•Павел Грудинин (КПРФ);

Владимир Жириновский (ЛДПР);

Владимир Путин (самовыдвиженец);

Ксения Собчак («Гражданская инициатива»);

Максим Сурайкин («Коммунисты России»);

Борис Титов (Партия Роста);

Григорий Явлинский («Яблоко»).

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Выборы президента России 18 марта 2018 года

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