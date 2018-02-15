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Лидер КПРФ отказался впредь отвечать на вопросы о счетах Павла Грудинина

Политика

Геннадий Зюганов попытался защитить своего соратника от интереса СМИ к его зарубежным счетам

Москва, 15 февраля 2018, 16:14 — REGNUM  На пресс-конференции, посвященной 25-летию восстановления деятельности коммунистической партии в России, лидер КПРФ Геннадий Зюганов жестко «отчитал» журналистов на интерес к незакрытым счетам Павла Грудинина в Швейцарии и Австрии.

По его мнению, журналисты, проявляющие интерес к финансовому положению Павла Грудинна, при этом не интересуются счетами других кандидатов в президенты России, например, «мадам от Дома-2» Ксении Собчак, Бориса Титова или Владимира Жириновского.

«Я никогда не думал, что в «Доме-2» такие доходы. У Собчак 417 миллионов на 28 счетах! Откуда? У Жириновского — восемь домов, из них в Подмосковье — пять больше 350 метров. Два гаража, и стоит один «жигуленок». А сам он подъезжает на длинном Мерседесе, который стоит 15 миллионов», — заявил Геннадий Зюганов.

«Покажите это, расскажите, если вы за честные достойные выборы! — эмоционально обратился политик к присутствующим журналистам, — А Вы просто несете всякую чушь против одного кандидата. А вы покажите его школу, детский сад, производство. Мы были бы рады этому. А вы вместо этого занимаетесь всякими мерзостями. Приведите всё в норму! Иначе мы призовем вас к порядку другими методами!»

Лидер КПРФ также отметил, что больше ни он, ни его товарищи по партии не будут отвечать «на вопросы о счетах» Павла Грудинина.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатами в президенты РФ восемь человек:

Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»);

•Павел Грудинин (КПРФ);

Владимир Жириновский (ЛДПР);

Владимир Путин (самовыдвиженец);

Ксения Собчак («Гражданская инициатива»);

Максим Сурайкин («Коммунисты России»);

Борис Титов (Партия Роста);

Григорий Явлинский («Яблоко»).

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Выборы президента России 18 марта 2018 года

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