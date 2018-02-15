Порошенко и Путин обсудили миротворцев: Украина выдвигает условия миссии

Киев, , 16:15 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил вопрос ввода миротворцев ООН на восток Украины.

«Абсолютное большинство стран Совета Безопасности ООН, которые сейчас поддерживают Украину, твердо отмечают на абсолютной необходимости миротворческой миссии ООН. Я подчеркиваю, на всей оккупированной территории. Миротворческой миссии, которая будет иметь право наводить порядок. Т. е. она должна иметь право привлекать к ответственности, разоружать незаконные вооруженные формирования (НВФ), принести мир на украинские земли и создать условия для реинтеграции этих территорий назад в Украину», — сказал Порошенко 15 февраля во время подхода к прессе в Киеве.

Кроме того, уполномоченный бундестага по вопросам вооруженных сил, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ханс-Петер Бартельс заявил, что Германия примет «активное участие» в случае возможного объявления миротворческой операции под эгидой ООН в Донбассе.

Как информирует DW, в своем заявлении Бартельс ссылался на текст соглашения между консерваторами из ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании новой «большой коалиции», где возможная миротворческая миссия ООН в Донбассе рассматривается как путь к миру.

При этом возможное участие немецких миротворцев в миссии ООН на Донбассе находит поддержку и в рядах немецких зеленых. Так, эксперт по вопросам обороны партии Зеленых Катя Койль заявила, что Германия должна поддержать такую миссию «в зависимости от потребности», в случае принятия Советом Безопасности ООН соответствующего решения. Именно такое решение Совбеза стало бы «успехом дипломатии».

В свою очередь, украинский политолог Ярослав Павловский отметил, что «голубые каски» ООН должны обладать правом разоружения незаконных военных формирований и располагаться на российско-украинской границе.

«Идея ввода миротворцев в Донбасс поддерживается всеми участниками переговорного процесса. Вопрос в деталях. А, как известно, в деталях прячется дьявол. Это касается того, какая это будет миротворческая миссия, какие страны будут представлять контингент, какими будут её полномочия и как будет обеспечено разоружение и контроль за границами? В этом на сегодняшний момент нет компромисса. Переговоры идут… Украина пытается акцентировать свою позицию. Переговоры без её участия невозможны. Кстати, это признал сам Волкер, когда сказал, что мы не проводим переговоры без учета позиции президента Порошенко», — заявил Павловский 15 февраля в эфире канала «112 Украина».

Он прогнозирует, что в Донбассе миротворцы могут появиться не раньше 2019 года.

«Думаю, что за год, два, три эта идея будет реализована. Это не будет имитацией. Реально войдет миротворческий контингент. Это не будет контингент «братьев» сербов или «братьев» россиян. Это будет полноценная миротворческая миссия, цель которой — реинтеграция Донбасса ментально, социально, культурно и экономически», — добавил Павловский.

Как сообщалось ранее, 12 февраля президент Украины Порошенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что беседу инициировала украинская сторона. По его словам, в беседе упоминалась необходимость продолжить обмен удерживаемыми лицами. При этом Порошенко выразил соболезнования российскому президенту в связи с авиакатастрофой Ан-148 в Подмосковье. «Также акцентировалась еще раз необходимость и безальтернативность выполнения Минских договоренностей», — заявил Песков.

Напомним, в декабре 2017 года президент России Путин заявил о согласии с предложением канцлера Германии Ангелы Меркель разместить миротворцев ООН на границе России и Украины.

«После этого Меркель мне в телефонном разговоре сказала: «Ну, почему только на границе линии разделения? Сотрудники ОБСЕ перемещаются по всей территории Донбасса. Согласись, пожалуйста, с тем, чтобы они были под охраной везде, в том числе и на границе между Россией и Донбассом, Россией и Украиной». Я подумал — мы согласились. Мы тут же внесли коррективы в свою резолюцию», — сказал Путин.