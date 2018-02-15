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НАТО требует рассекретить «Искандеры», Крым — снизить расходы: Радио REGNUM

Политика

НАТО призывает Россию к максимальной транспарентности

НАТО требует рассекретить «Искандеры», Крым — снизить расходы: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 15 февраля 2018, 17:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: США начали охоту на граждан России, Польша – на Nord Stream 2: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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