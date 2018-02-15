Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов покинул Россию

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 15:47 — REGNUM Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов (пишущий под псевдонимом Али Феруз), вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, прилетел в Германию. Об этом написал 15 февраля его друг Павел Гафаров в своём Facebook.

По его сообщению, самолёт доставил их с Нурматовым из Москвы во Франкфурт-на-Майне.

«Мы приземлились во Франкфурте», — написал Гафаров.

Ранее он поблагодарил «всех причастных» к процессу их выезда из России. Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы оштрафовал редакцию «Новой газеты» за незаконное трудоустройство гражданина Узбекистана Нурматова на 400 тыс. рублей.

Напомним, 16 марта 2017 года Нурматов был задержан сотрудниками МВД в Москве. В отношении журналиста полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ).

Читайте также: Суд разрешил журналисту «Новой газеты» покинуть Россию

Сам Нурматов на заседании Басманного суда заявил, что желает покинуть Россию. По словам его представителя, он намерен уехать в Германию, для этого у журналиста есть все необходимые документы.

Читайте также: «Новую газету» суд оштрафовал на 400 тыс. рублей