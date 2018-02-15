Армия США начала подготовку к «классической» масштабной войне

Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Военные подразделения США начали подготовку к масштабным «неядерным» войнам, вследствие чего армия США собирается приобрести сразу 150 тыс. снарядов для 155-миллиметровых гаубиц. Об этом сообщает издание Task and Purpose.

По словам заместителя помощника командующего Вооруженными силами США по планированию, программам и ресурсам Джека Дэниелса, армейским подразделениям понадобится больше артиллерийских снарядов для отработки навыков ведения классических наземных операций.

«Мы должны быть готовы к конфликтам, требующим особой решительности», — цитирует издание слова начальника бюджетного отдела армии США генерал-майора Пола Чемберлена.

Также сообщается, что администрация президента США Дональда Трампа считает: великие державы, такие как Россия и Китай, представляют большую угрозу безопасности США, чем террористические организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете США на 2019 год предусмотрено выделение $6,3 млрд на сдерживание России в Европе при помощи военных средств. Эти деньги запрашивает на проект европейской инициативы сдерживания (ЕИС) Пентагон.

Читайте также: США выделили ещё $6,3 млрд на сдерживание России в Европе

План многолетнего проекта сдерживания предполагает увеличение присутствия в странах Евросоюза американских военных, подготовку союзников по НАТО в Восточной Европе, а также модернизацию в ЕС боевой техники и прочего военного оборудования США.

Читайте также: Генсек НАТО: США «подстегнут» военную активность членов альянса