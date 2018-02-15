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Минск рассчитывает принять участие в восстановлении Донбасса — эксперты

Политика

На Украине продолжают обсуждать возможное участие белорусских военных в миротворческой операции в Донбассе

Киев, 15 февраля 2018, 14:40 — REGNUM  На Украине активно обсуждают возможный ввод в Донбасс миротворческой миссии ООН и участие в операции белорусских военных. В целом эксперты положительно расценивают привлечение «голубых касок» к решению конфликта.

В частности, политолог Игорь Тышкевич считает, что для Минска важно принять участие в международной миротворческой операции на фоне опасений возможной агрессии со стороны России.

«Участие белорусских миротворцев в подобной миссии, с одной стороны, увеличивает вес Беларуси на международной арене. Минск пытается наладить отношения с Евросоюзом и Западом. С другой стороны, и это наиболее важная вещь — это безопасность… В Минске серьезно опасаются агрессивных действий России. В Минске осознают, что против них ведется война. В позавчерашнем интервью польской «Речи Посполитой» бывший главред «Советской Беларуси» (орган администрации президента Александра Лукашенко) и близкий к Лукашенко человек Павел Якубович сказал, что мы ведем войну с Соловьевым, Киселевым, НТВ, Россия-24», — сказал Тышкевич 15 февраля в эфире «112 Украина».

По его словам, кроме политического веса, Минск рассчитывает принять участие в восстановлении Донбасса.

«Белоруссия в случае агрессивных действий со стороны России не может рассчитывать на внятную дипломатическую реакция со стороны так называемого большого Запада (ЕС и США). Минская площадка переговоров — гарантия хоть какой-то реакции. А агрессия против участника миротворческой миссии вызовет ответные дипломатические шаги. Это гарантии безопасности для Беларуси… Также государство, которое участвует в миротворческой миссии, ему будет проще выиграть международные тендеры, в том числе на восстановление инфраструктуры. Это Беларуси выгодно», — добавил Тышкевич.

Кроме того, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский прогнозирует, что Россия «будет стараться наложить вето на предложение о миротворческой операции».

«Но даже если удастся протащить его через Совбез ООН, то стоит задача доставить миротворцев на Донбасс, ведь мы говорим, что нужно развернуть миссию на всей оккупированной территории и взять под контроль границу между Россией и Украиной. Попасть туда миссия может либо через Донбасс, либо через территорию России, где ее продвижение, естественно, будет заблокировано Кремлем… От Москвы действительно зависит их появление там, хотим мы этого или нет», сказал Сунгуровский.

Он также призвал Украину отказаться от выплаты контрибуций со стороны России, чтобы «позволить достойно выйти из Донбасса».

В то же время бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу считает, что в Донбассе, помимо миротворческой миссии, должны функционировать временные международные гражданские администрации.

«Оптимальным решением было бы введение не только международных вооруженных сил, но и международной гражданской администрации. Это было сделано в Боснии и Герцеговине, это было сделано в Косово. Хотя это не решает всех проблем, но это позволяет иметь нейтральную власть, которая обеспечивает порядок и возвращение беженцев. Она также может заниматься распределением международной помощи, которая может прийти как из Европы, так и из России. И кроме того, это обеспечит некий временной задел для того, чтобы уменьшились взаимные подозрения и опасения», — пояснил Вершбоу, передает «Эху Москвы».

При этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука предложил объединить миротворческую миссию ООН и ОБСЕ для работы в Донбассе.

«Количество миротворцев зависит не столько от территории, сколько от задач, возложенных на них (мандат). В Ливане находится 10 000 миротворцев, и это стоит 500 000 000 евро в год. Очень дельное предложение: объединить потенциал ООН и ОБСЕ. Перед введением миссии должна пройти информационная компания, направленная на разрушение страхов и агрессии у местного населения. Обычно такая компания начинается за два года до ввода войск ООН», — отметил Тука в Фейсбуке, комментируя итоги «круглого стола» с участием эксперта по миротворческим миссиям ООН Яакко Оксанена.

Как сообщалось, 1618 февраля пройдет 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. На мероприятии бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представит отчет по миротворцам в Украине. Документ под названием «Сможет ли ООН объединить Украину» подготовлен Американским Институтом Хадсона совместно с Rasmussen Global Foundation. Согласно отчету, на Украину предполагается ввести 4 тыс полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс солдат из стран, которые не являются членами НАТО. При этом миротворческую миссию на Украине должна возглавить Швеция.

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин согласился с предложением канцлера Германии Ангелы Меркель разместить миротворцев ООН на границе России и Украины.

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Война в Донбассе
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