Минск рассчитывает принять участие в восстановлении Донбасса — эксперты

Киев, , 14:40 — REGNUM На Украине активно обсуждают возможный ввод в Донбасс миротворческой миссии ООН и участие в операции белорусских военных. В целом эксперты положительно расценивают привлечение «голубых касок» к решению конфликта.

В частности, политолог Игорь Тышкевич считает, что для Минска важно принять участие в международной миротворческой операции на фоне опасений возможной агрессии со стороны России.

«Участие белорусских миротворцев в подобной миссии, с одной стороны, увеличивает вес Беларуси на международной арене. Минск пытается наладить отношения с Евросоюзом и Западом. С другой стороны, и это наиболее важная вещь — это безопасность… В Минске серьезно опасаются агрессивных действий России. В Минске осознают, что против них ведется война. В позавчерашнем интервью польской «Речи Посполитой» бывший главред «Советской Беларуси» (орган администрации президента Александра Лукашенко) и близкий к Лукашенко человек Павел Якубович сказал, что мы ведем войну с Соловьевым, Киселевым, НТВ, Россия-24», — сказал Тышкевич 15 февраля в эфире «112 Украина».

По его словам, кроме политического веса, Минск рассчитывает принять участие в восстановлении Донбасса.

«Белоруссия в случае агрессивных действий со стороны России не может рассчитывать на внятную дипломатическую реакция со стороны так называемого большого Запада (ЕС и США). Минская площадка переговоров — гарантия хоть какой-то реакции. А агрессия против участника миротворческой миссии вызовет ответные дипломатические шаги. Это гарантии безопасности для Беларуси… Также государство, которое участвует в миротворческой миссии, ему будет проще выиграть международные тендеры, в том числе на восстановление инфраструктуры. Это Беларуси выгодно», — добавил Тышкевич.

Кроме того, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский прогнозирует, что Россия «будет стараться наложить вето на предложение о миротворческой операции».

«Но даже если удастся протащить его через Совбез ООН, то стоит задача доставить миротворцев на Донбасс, ведь мы говорим, что нужно развернуть миссию на всей оккупированной территории и взять под контроль границу между Россией и Украиной. Попасть туда миссия может либо через Донбасс, либо через территорию России, где ее продвижение, естественно, будет заблокировано Кремлем… От Москвы действительно зависит их появление там, хотим мы этого или нет», — сказал Сунгуровский.

Он также призвал Украину отказаться от выплаты контрибуций со стороны России, чтобы «позволить достойно выйти из Донбасса».

В то же время бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу считает, что в Донбассе, помимо миротворческой миссии, должны функционировать временные международные гражданские администрации.

«Оптимальным решением было бы введение не только международных вооруженных сил, но и международной гражданской администрации. Это было сделано в Боснии и Герцеговине, это было сделано в Косово. Хотя это не решает всех проблем, но это позволяет иметь нейтральную власть, которая обеспечивает порядок и возвращение беженцев. Она также может заниматься распределением международной помощи, которая может прийти как из Европы, так и из России. И кроме того, это обеспечит некий временной задел для того, чтобы уменьшились взаимные подозрения и опасения», — пояснил Вершбоу, передает «Эху Москвы».

При этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука предложил объединить миротворческую миссию ООН и ОБСЕ для работы в Донбассе.

«Количество миротворцев зависит не столько от территории, сколько от задач, возложенных на них (мандат). В Ливане находится 10 000 миротворцев, и это стоит 500 000 000 евро в год. Очень дельное предложение: объединить потенциал ООН и ОБСЕ. Перед введением миссии должна пройти информационная компания, направленная на разрушение страхов и агрессии у местного населения. Обычно такая компания начинается за два года до ввода войск ООН», — отметил Тука в Фейсбуке, комментируя итоги «круглого стола» с участием эксперта по миротворческим миссиям ООН Яакко Оксанена.

Как сообщалось, 16—18 февраля пройдет 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. На мероприятии бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представит отчет по миротворцам в Украине. Документ под названием «Сможет ли ООН объединить Украину» подготовлен Американским Институтом Хадсона совместно с Rasmussen Global Foundation. Согласно отчету, на Украину предполагается ввести 4 тыс полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс солдат из стран, которые не являются членами НАТО. При этом миротворческую миссию на Украине должна возглавить Швеция.

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин согласился с предложением канцлера Германии Ангелы Меркель разместить миротворцев ООН на границе России и Украины.