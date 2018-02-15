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Порошенко раскрыл подробности переговоров с Путиным

Политика

«Цель состояла в основном из двух частей»

Порошенко раскрыл подробности переговоров с Путиным
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Звонок

Киев, 15 февраля 2018, 14:37 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает 15 февраля Укринформ.

«Цель состояла в основном из двух частей. Часть первая — то, что было высказано ровно три года назад, в начале 2015 года при заключении Минска-2. Нам как воздух нужны миротворцы», — сказал Порошенко.

По его словам, он обсудил также с Путиным процесс обмена пленными, в том числе списки и конкретные фамилии. Порошенко добавил, что прилагаются все усилия, чтобы уже в этом месяце назвать дату обмена.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе телефонного разговора главы двух государств обсудили выполнение Минских соглашений и ситуацию с обменом пленными.

Как сообщало ИА REGNUM, до 12 февраля Путин и Порошенко разговаривали по телефону в июле 2017 года. Тогда диалог состоялся в рамках совместного разговора «нормандской четверки» при участии лидеров Франции и Германии.

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