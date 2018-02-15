СДПГ: Германия может присоединиться к вводу миротворцев в Донбасс

Берлин, , 14:33 — REGNUM Германия может предоставить своих военных для участия в будущей миротворческой миссии в Донбассе, если она состоится, заявил 14 февраля уполномоченный бундестага по вопросам вооруженных сил, член социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ханс-Петер Бартельс, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, христианско-демократический союз Германии (ХДС), христианско-социальный союз Германии (ХСС) и СДПГ в документе о создании «большой коалиции» отметили, что миссия ООН в Донбассе приведет к миру в регионе.

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Если начнется ввод миротворцев в Донбасс, то ФРГ предоставит свои войска для ООН, считает Бартельс. Как заявила член немецкой партии «зеленых» Катя Койль, ее партия считает, что поддержка Германией ввода миротворцев в Донбасс должна зависеть, в первую очередь, от интересов ФРГ.

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Напомним, ввод миротворцев в Донбасс на данный момент невозможен, поскольку нет консенсуса среди стран — членов Совбеза ООН по поводу формата миротворческой миссии. Россия настаивает на размещении миротворцев на линии фронта в Донбассе, а Украина — на границе Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) с Россией.

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