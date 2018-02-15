Четверг, 15 Февраля 2018 года
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Песков: Путин не закрывал доступ к информации о гражданах РФ в Сирии

Политика

Ранее западные СМИ сообщили о якобы погибших в результате удара сил антитеррористической коалиции во главе с США «сотнях» российских военных

Песков: Путин не закрывал доступ к информации о гражданах РФ в Сирии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 15 февраля 2018, 13:50 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин не распоряжался о «засекречивании» данных о якобы погибших и раненых гражданах России в Сирии. Об этом заявил 15 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что решений об ограничении доступа к такой информации российский лидер не принимал.

«Нет, президент не принимал решения. Всё, что мы могли сказать по этой теме, мы уже сказали, нам нечего к ней добавить», — сказал Песков.

Ранее западные СМИ, в частности телеканал CBS, сообщили о якобы погибших в результате удара сил антитеррористической коалиции во главе с США «сотнях» российских военных.

Напомним, данная информация была многократно опровергнута на различных уровнях российской власти. Свои комментарии по ситуации дали Минобороны РФ, МИД РФ и глава государства Владимир Путин.

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Война в Сирии

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