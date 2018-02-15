Политолог: по вопросу о санкциях Брюссель будет оглядываться на Вашингтон

Москва, , 13:48 — REGNUM В самостоятельности Брюсселя по вопросу о введении новых антироссийских санкций 15 февраля усомнился председатель Общероссийского общественного движения «Реформы — Новый Курс», политолог Сергей Журавский.

Он выступил в эфире радио Sputnik и пояснил, что страны Евросоюза заняли выжидательную позицию, а в нужный момент подчинятся Соединенным Штатам.

«Полагаю, что Брюссель выжидает. Говорить о самостоятельности Брюсселя в настоящий момент достаточно спорно. Мне кажется, они смотрят, как развиваются события», — сказал Журавский.

По его словам, существенное влияние на ситуацию оказывают события на Ближнем Востоке и меняющаяся политическая конфигурация в ЕС, поэтому во время возникшей паузы официальный Брюссель заявляет о самостоятельности.

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«Но, думаю, если США надавят, то там примут то решение, которое необходимо именно Штатам. Возможно, расширять санкции будут под другими лозунгами. Но то, что санкции будут усиливаться, их количество будет увеличиваться — это бесспорно», — объяснил Журавский.

Напомним, о том, что Евросоюз является суверенным объединением и о самостоятельных действиях стран ЕС ранее заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер. При этом он добавил, что «Вашингтон и Брюссель координируют свои действия».

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