Одни «отписки»: природа чувашских чиновников, «особенно минприроды»

Чебоксары, , 13:43 — REGNUM В Чувашии в очередной раз досталось министрам, теперь — за «отписки» и «формальный подход» при исполнении поручений президента России Владимира Путина и главы республики Михаила Игнатьева. В отсутствие Игнатьева, который сейчас находится в Сочи, членов правительства распекал и раздавал поручения руководитель его администрации Юрий Васильев. Члены кабинета министров не проронили ни слова. Премьер Иван Моторин, закрывая тему, сухо попросил «подтянуться уже в 2018 году», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вице-премьер — руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев доложил об исполнении органами исполнительной власти поручений и указаний президента России Владимира Путина. По его словам, в 2017 году в администрацию главы поступило «37 перечней поручений президента», в «2016 году эта цифра была 32»:

«В котором 56 пунктов поручений поставлено на контроль, в том числе 29 пунктов, или почти 52%, исполнено в установленные сроки, 27 пунктов по 22 поручениям президента (порядка 48%) находятся на исполнении со сроком реализации в 2018 году. Из них 12 поручений имеют длительный характер исполнения».

Особое внимание было уделено «исполнению поручений, содержащихся в правовых актах» России и Чувашии, поручений главы республики, премьера и «руководителя администрации главы в 2017 году». Таковых документов за год было 21 398, что на 21,6% больше уровня 2016 года, — на них дано 54 181 поручение (+6%). Из них «находилось на контроле 10 322 поручения» (снижение на 6% к уровню 2016 года), в том числе в 2017 году должно было быть исполнено 9097 контрольных поручений — в срок исполнено 9006, оставшиеся 91 выполнены с нарушением срока.

Было отмечено, что «показатель исполнительской дисциплины улучшился» и составил 99%. Но «ниже среднего» уровень исполнения у минздрава, минобразования, минсельхоза, минстроя, минтранса и «особенно минприроды». Васильев недоуменно констатировал, что хотя это «учитывается при премировании руководителей органов власти», тем не менее «некоторые министерства умудряются не выполнять контрольные поручения».

В числе наиболее распространённых нарушений — несоблюдение требований федерального законодательства по приведению в соответствие правовых актов Чувашии в трёхмесячный срок, несоблюдение сроков, установленных в правовых актах России и Чувашии, несвоевременная разработка и внесение на рассмотрение правительства проектов правовых актов.

«В ряде случаев отмечается ненадлежащее исполнение контрольных документов и поручений, в том числе нарушение правил оформления и регистрации документов, формальные ответы, недостаточная проработка поручений. Одним словом, занимаетесь отписками. Вышеуказанные примеры свидетельствуют о несвоевременной и зачастую некачественной работе по исполнению поручений, присутствии в ряде случаев формального подхода подготовки информации, а также несогласованности действий как органов исполнительной власти, так и самостоятельных подразделений», — заявил Васильев.

И дал поручение:

«Изучите, кого надо — накажите».

Министр отреагировали молча, почти равнодушно.

«Прошу сделать разбор исполнительской дисциплины и подтянуться уже в 2018 году», — устало вздохнул премьер Иван Моторин, закрыв рассмотрение вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Игнатьев устроил разбирательства с членами своего правительства из-за комплексного плана реализации своего послания-2018. На заседании кабинета министров он сыпал комментариями: к примеру, министр экономики получил замечание за «размазисто» написанный проект документа, министру спорта заявил, что «головой надо думать», врио министра образования заподозрил в том, что «закрываете глаза, не читаете» проект решения. И сделал вывод, что «отдельные министерства» не хотят обеспечивать «политическую волю», и тогда стоит вопрос о том, «зачем вы нужны в команде правительства».

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