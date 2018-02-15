Турция наращивает военное присутствие в сирийском Идлибе

Дамаск, , 13:09 — REGNUM Вооруженные силы Турции создадут новую «точку наблюдения» в сирийской провинции Идлиб, сообщает 15 февраля Agence France-Presse.

Данное решение было принято с целью сокращения насилия в регионе и способствования мирному урегулированию конфликта.

Точка будет представлять из себя небольшой форпост с небольшим количеством вооруженных лиц, которые будут наблюдать за активностью террористов в регионе.

Форпост будет также фиксировать боевые действия в Идлибе, он расположен в 70 км от турецкой границы.

Провинция Идлиб в настоящее время практически полностью контролируется террористами, связанными с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, внутренний конфликт в Сирии, продолжающийся порядка семи лет, благодаря усилиям ВКС России подходит к концу. Террористы еще проявляют активность, в частности в провинции Идлиб, однако их влияние неуклонно сокращается.

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