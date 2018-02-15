Племянник губернатора Савченко ушел из Белгородской облдумы

Белгород, , 12:30 — REGNUM Депутат Белгородской областной думы VI созыва от «Единой России» Михаил Савченко 15 февраля покинул региональный парламент. Как сообщила пресс-служба облдумы, вопрос о досрочном прекращении полномочий Савченко рассмотрели на 23-м заседании.

Михаил Савченко 5 февраля был назначен первым заместителем главы администрации Белгорода по экономике, сменив на посту Дмитрия Алдаева, который занял пост заместителя руководителя представительства правительства Белгородской области при правительстве Российской Федерации в Москве.

После назначения в мэрию Алдаев должен был уйти из областной думы, так как работа на новой должности несовместима с выполнением полномочий депутата. Михаилу Савченко вручили грамоту и пожелали успехов на новом посту.

В облдуме Савченко возглавлял комитет по экономике, промышленности и предпринимательству. После его ухода депутат по одномандатному избирательному округу №5 Иван Конев перешел из комитета по безопасности в комитет по экономике и стал его председателем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с октября 2013 года нынешний вице-мэр Михаил Савченко руководил АО «Корпорация «Развитие» — региональным институтом развития, образованным для создания оптимальных условий для реализации инвестиционных проектов на территории Белгородской области. После ухода Михаила Савченко, который, по данным местных СМИ, приходится племянником губернатору Евгению Савченко, корпорацию возглавил бывший главный инженер ГУП «Белгородоблпроект» Константин Тетерин.

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