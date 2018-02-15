Главу государственного департамента США ждал в Ливане холодный прием

Бейрут, , 12:30 — REGNUM Глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон был вынужден подождать несколько минут, прежде чем его смог поприветствовать его ливанский коллега Джебран Басиль перед переговорами с главой ближневосточного государства, сообщает британское агентство Reuters.

На кадрах местного телевидения видно, как бывший исполнительный директор нефтедобывающей компании ExxonMobil сидит рядом с пустым стулом, что указывает на нарушение дипломатических норм.

В Ливан, который является крупным получателем помощи США, Тиллерсон прибыл в рамках тура по региону.

Так, по словам одного источника, когда Тиллерсон прибыл в президентский дворец, в котором состоялась встреча, Басиль не стал приветствовать американского дипломата.

Президент страны Мишель Наим Аун является политическим союзником поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла», считающейся в Вашингтоне террористической организацией.

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