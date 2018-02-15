Пентагон: Турции нужно сфокусироваться на борьбе с ИГИЛ*

Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис призвал 15 февраля Турцию сконцентрироваться на борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает британское агентство Reuters.

«Он призвал вновь уделить полное внимание кампании против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также не допустить восстановления террористической организации из остатков в Сирии», — указывается в заявлении Пентагона.

Такое заявление было сделано на встрече с его турецким коллегой Нуреттином Джаникли на встрече НАТО. Фоном заявлению выступила продолжающаяся на севере Сирии операции вооруженных сил Турции, которые стремятся предотвратить образование курдской автономии на севере Сирии.

Согласно опубликованному Пентагоном документу, Мэттис и его турецкий коллега договорились продолжать двустороннюю деятельность по широкому спектру оборонных вопросов, а также расширять взаимодействие.