Польша: Мы можем учесть мнение Киева об антибандеровском законе

Варшава, , 10:54 — REGNUM Мнение Украины может быть учтено при рассмотрении конституционным судом Польши антибандеровского закона, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает 15 февраля «Укринформ».

По его словам, Польша поддерживает Украину и готова оказывать ей всяческое содействие по вопросам евроинтеграции. Поэтому протесты Киева по поводу антибандеровского закона также могут быть услышаны.

«Конституционный суд может учесть сомнения украинской стороны и уточнить некоторые вопросы, чтобы развеять нынешние опасения», — сказал Чапутович.

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При этом, хотя Польша и поддерживает «территориальную целостность Украины» и ее евроинтеграционные устремления, исторические вопросы с повестки дня сняты не будут, подчеркнул глава МИД Польши.

Он выразил надежду, что украинское общество со временем воспримет историческую правду о преступлениях бандеровцев, поскольку это необходимо для дальнейшего сотрудничества между странами.

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Напомним, ранее в Польше приняли закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов. На Украине раскритиковали закон, заявив, что он «не способствует выстраиванию стратегических отношений между странами».

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