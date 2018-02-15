С какого перепугу? РФ не будет делиться данными о размещении «Искандеров»

Москва, , 10:28 — REGNUM Россия не должна и не будет информировать НАТО о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»).

НАТО призывает Россию к транспарентности в вопросе размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

«С какого перепугу? Это наша законная территория, что хотим, то и делаем», — отметил Шаманов, отвечая на вопрос, будет ли Россия делиться информацией о размещении «Искандеров».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер заявил, что альянс видит развитие РФ военной инфраструктуры в Калининградской области. «Мы призываем РФ к максимальной транспарентности», — сказал он.

О том, что Россия не обязана предоставлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, заявил и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Вместе с тем Минобороны РФ сообщило, что у границ РФ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США.

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