Болгария отвергла конвенцию, направленную против насилия над женщинами

София, , 09:52 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что законопроект, направленный на борьбу против насилия в отношении женщин, снимается с повестки дня, сообщает 15 февраля Reuters.

Причиной подобного решения стали действия сильной парламентской оппозиции, состоящей из некоторых политических и религиозных групп.

Правоцентристское правительство Борисова представило данный законопроект парламенту в январе 2018 года, однако законодательный орган не согласился его ратифицировать.

Как отмечают эксперты, данная неудача скажется на авторитете и влиянии Болгарии в Европейском союзе, в котором она является председателем в 2018 году.

Кроме того, отказ от ратификации Конвенции скажется и на других консервативных членах содружества, в особенности на странах Восточной Европы.

Напомним, вышеуказанная Конвенция ЕС предполагает более либеральное отношение к распространенным в содружестве перверсиям, в частности трансгендерам и транссексуалам, а также позволяет заключать однополые браки.

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