Иранские дипломаты: Обвинения США — это попытки скрыть ошибки в Сирии

Тегеран, , 09:28 — REGNUM США выдвигают обвинения против других стран в попытках замять собственную деструктивную роль в Сирии. Так прокомментировали в постоянном представительстве Ирана при ООН очередные высказывания постпреда США Никки Хейли, направленные против Ирана.

14 февраля, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии, Хейли назвала Иран и шиитское движение «Хезболла» ключевым фактором нестабильности на Ближнем Востоке. За активностью в регионе Ирана и «Хезболлы» всегда следует нестабильность, заявила она.

Иранские дипломаты назвали утверждения Хейли безосновательными. Иран предпринимает искренние усилия по деэскалации ситуации в Сирии, об этом говорят факты. Власти США, напротив, пытаются помешать любой попытке восстановить стабильность и целостность Сирийской Арабской Республики, отмечают дипломаты в письменном заявлении, поступившем в распоряжение ТАСС.

Именно американская сторона способствовала тому, что на Ближнем Востоке усилилась террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неудачные «похождения» и противозаконные интервенции США в регионе привели к дестабилизации и катастрофическим последствиям для Ирака, Ливии, Сирии, Афганистана.

«Правительство США не может замять свою деструктивную роль, обвиняя других», — подчеркнули в постпредстве Ирана при ООН.

Отмечается также, что постпред США про ООН выразила безоговорочную поддержку действиям Израиля. Израильские военные атаковали позиции на территории Сирии, объяснив это вторжением в свое воздушное пространство иранского беспилотника. Именно политика Израиля является основным источником нестабильности в регионе, считают в иранской дипмиссии.

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