Süddeutsche Zeitung: Польша ищет врагов во всем мире

Варшава, , 07:35 — REGNUM Польское правительство обратилось ко всем полякам, проживающим за границей, с просьбой информировать официальные лица о любых антипольских настроениях, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Трехстраничное письмо с такой информацией было распространено среди польских посольств по всему миру.

«Пожалуйста, фиксируйте все антипольские высказывания, представления и мнения, которые могут нам навредить, и реагируйте на них. Информируйте посольства, консульства о любых диффамациях, которые порочат репутацию Польши», — пишет маршал Сената Станислав Карчевский.

Этот последовательный шаг польского правоконсервативного правительства стал продолжением так называемого «Закона о Холокосте».

Напомним, 1 февраля польский парламент одобрил законопроект, вводящий уголовную ответственность для тех, кто «публично и неуместно приписывает польскому народу или государству» соучастие в преступлениях, совершенных нацистским режимом, в том числе в уничтожении евреев.

Закон спровоцировал ухудшение дипломатических отношений Польши с Израилем и Украиной, а также вызвал критику со стороны США.