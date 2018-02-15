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РФ предупредили о новых санкциях и давлении со стороны США: Радио REGNUM

Политика

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые американские санкции против России будут введены в ближайшее время

РФ предупредили о новых санкциях и давлении со стороны США: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 15 февраля 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Вольности с федеральным миллиардом и конфликты вокруг храмов: Радио REGNUM

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