Foreign Policy: Израиль подготовил для Ирана сирийскую ловушку

Максим Исаев, , 00:31 — REGNUM

В момент, когда сирийские мятежники поспешно отступают, а сирийское правительство набирает силу, Иран пытается переписать «правила игры», регулирующие действия Израиля в Сирии. Именно эти попытки Ирана привели к столкновениям на северной границе Израиля в минувшие выходные. Иранский беспилотник вторгся в воздушное пространство Израиля и был сбит. Израильские ВВС нанесли ответный удар по позициям в Сирии, после чего ПВО Сирии сбили израильский истребитель, пишут Амос Ядлин и Ари Хайштайн в статье для The Foreign Policy.

До инцидента с израильским истребителем, сбитым 10 февраля, в Иерусалиме были уверены, что авиаудары по объектам в Сирии, принадлежащим Ирану и «Хезболле» не столкнутся с эффективным противодействием. Сирия и «Хезболла» не могли позволить себе начать войну против Израиля и не имели возможностей для эффективного противодействия. Такое положение дел очевидным образом представляет угрозу для иранских проектов в Сирии и является горькой пилюлей для сирийского правительства, которое было вынуждено постоянно ее проглатывать.

Направив беспилотник в воздушное пространство Израиля, Иран запустил цепную реакцию, в результате которой сирийские и иранские объекты в Сирии подверглись ударам ВВС Израиля. Правительство Сирии получило возможность установить новый прецедент, открыв огонь по израильским истребителям и сбив F-16.

Израильский реактивный самолет был сбит вражеской ракетой впервые за последние 30 лет, поэтому некоторые аналитики заявили о том, что конфликт в регионе вступил в «новую стратегическую фазу». Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что период, когда Израиль мог безнаказанно использовать тактику «наскока и отхода», подошел к концу. В израильских СМИ появились опасения о резком ухудшении ситуации на северной границе.

Однако не стоит преувеличивать масштаб потери всего одного израильского истребителя, это вовсе не переломный момент, который изменит стратегический баланс на Ближнем Востоке. В конце концов, Сирия и Россия потеряли немало самолетов в ходе гражданской войны в Сирии. Это не привело к потере контроля над воздушным пространством в соответствующих районах влияния.

Для определения изменения стратегического баланса в воздушном пространстве берут среднестатистическое значение сбитых летательных аппаратов, а не единичные случаи. Учитывая тот факт, что за последние 30 лет был сбит лишь один израильский самолет, который успел совершить более 100 авианалетов с момента начала конфликта в Сирии и уничтожить сирийский ядерный реактор в 2007 году, согласно данным New Yorker, то можно прийти к выводу, что нет никаких оснований утверждать, что Израиль утратил превосходство в воздухе.

Чтобы продемонстрировать то, что «правила игры» не изменились, Израиль провел сразу серию авиаударов после крушения F-16. Повторно направив самолеты в воздушное пространство Сирии, Израиль подверг своих пилотов опасности столкновения с более мощным ответом ПВО Сирии, однако отсутствие сопротивления со стороны сирийских военных, говорит о том, что Дамаск не хотел, чтобы противостояние переросло в крупный конфликт, в котором Сирия, несомненно, потерпит поражение.

Атаковав 12 сирийских и иранских целей, Израиль дал понять президенту Сирии Башару Асаду и его иранскому союзнику, что произойдет, если в будущем повторятся попытки изменения «правил игры». Израиль продемонстрировал, что при необходимости может уничтожить все сирийские силы ПВО для обеспечения полного превосходства в воздухе, но не сделал этого, предоставив Дамаску возможность сохранить остатки ПВО за счет отказа от повторных атак против израильских самолетов в будущем.

Иранские подразделения, расположенные в Дамаске, находятся в 1 тыс. 300 километрах от Тегерана и всего в сотне километров от Израиля. Это означает, что солдаты Ирана уязвимы перед израильскими воздушными атаками. Таким образом, хотя для Израиля нежелательно присутствие иранских подразделений в соседней Сирии, удаленное расположение иранских военных от своей страны предоставляет возможность Израилю наносить авиаудары по силам Ирана, когда он посчитает это необходимым, т. е. Израиль может напасть на Иран без необходимости захода на его территорию.

После контрудара ВВС Израиля ось проиранских государств, похоже, предпочла отступить. В России призвали «все стороны проявлять сдержанность», указав на то, что Москва не поддерживает провокации со стороны Ирана, которые могут поставить под угрозу «проект» Кремля по спасению Асада. Сирийское правительство с трудом пережило войну с мятежниками и боевиками. У Сирии нет никаких шансов в случае противостояния с профессиональными израильскими военными, оснащенными передовыми системами вооружений.

Ливанское движение «Хезболла» может вооружаться современным оружием, но оно не готово начать еще одну разрушительную войну с Израилем, которая может перекинуться на Ливан. Наконец, протесты иранского народа в связи с экономической ситуацией в стране могут вынудить иранское правительство отказаться от расширения военных операций за рубежом.

Все же возможность будущих столкновений на северной границе Израиля сохраняется. Вопрос заключается не в том, произойдут ли эти столкновения или нет, а в том, когда они произойдут? Это вопрос времени.

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