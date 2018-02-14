Выборы в Италии: оппозиция готовится победить

Руслан Костюк, , 22:21 — REGNUM

Накануне Нового года в Италии был распущен двухпалатный парламент и на 4 марта назначены новые законодательные выборы. Они пройдут по принятому нескольку месяцев назад электоральному закону, согласно которому более 60% мест в двух палатах итальянского парламента (соответственно, 630-местной Палате депутатов и 315-местном Сенате) будут «разыграны» по пропорциональной системе в национальном масштабе, а более 35% мандатов достанутся победителям в одноместных округах. Наблюдатели полагают, что, как и прежние избирательные системы, новый закон о выборах будет благоприятствовать широким многопартийным коалициям, которые с середины 1990-х доминируют на политическом пространстве Апеннин. Только какой коалиции именно?

Пока что, чуть более чем за полмесяца до «дня Х» опросы показывают, что, скорее всего, главной победительницей мартовского голосования может стать оппозиционная Право-центристская коалиция (ПЦК), за которую готовы отдать голоса в общей сложности около 37% итальянских избирателей. Она состоит из четырёх основных политических субъектов — консервативной партии бывшего премьер-министра Италии и миллиардера Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия!» (ВИ), крайне правой Лиги Севера (ЛС), недавно оформившегося блока умеренно правого блока демохристианской традиции «Нам с Италией» и правопопулистской партии «Братья Италии».

Борьбу за гегемонию внутри ПЦК ведут прежде всего ВИ и ЛС. Опросы показывают, что за обе эти партии сегодня готовы проголосовать 15−16% избирателей, но если оплотом ЛС являются, что естественно, северные регионы страны, то партия С. Берлускони в большей степени пользуется поддержкой в центре и на юге Апеннинского полуострова. В прошлом эти партии уже не раз конструктивно сотрудничали друг с другом в рамках правого парламентского большинства. Однако, будущая расстановка сил крайне важна с прицелом на то, кто же именно от правоцентристского лагеря станет претендентом на пост председателя Совета министров. На сегодня кампанию ПЦК под «первым номером» ведёт лидер ВИ «сеньор Сильвио». Правых, обещающих стране глубокие перемены (снижение налогов, новую реформу трудового законодательства, изменение административных и налоговых отношений между Римом и регионами, реформу судебной системы и т. д.), ведёт на выборы 83-летний политик (!), до этого трижды возглавлявший итальянское правительство и являвшийся фигурантом многих судебных и политических скандалов.

Однако согласимся с точкой зрения известного французского политолога и специалиста по итальянской политике Марка Лазара, отмечающего, что «итальянская правая все последние годы, несмотря на расколы и кризис лидерства, сохраняла свою электоральную базу в самых разных социальных группах населения». И хороший прогноз для ЛС, возглавляемой евродепутатом Маттео Сальвини, считающимся одним из самых серьёзных лидеров современного крайне правого движения в Европе, свидетельствует о том, что на сегодня говорить о том, что Берлускони вернул своей партии статус однозначного лидера итальянских правых, не приходится.

В будущем этот деликатный момент может вновь привести к дезинтеграционным процессам в правом движении Италии, как это произошло и вскоре после парламентских выборов 2013 г., когда перестала существовать единая правая партия «Народ свободы». Всё-таки ВИ, даже при всех популистских поползновениях С. Берлускони, может рассматриваться как «системный игрок» (недаром недавно С. Берлускони заявил о поддержке идеи реформирования ЕС, защищаемой Ангелой Меркель), тогда как ЛС жёстко бьёт по «брюссельской евробюрократии» и твёрдо заявляет: «Мы попросим ЕС снять санкции против Российской Федерации».

«Европейский оселок», впрочем, усложняет жизнь и ещё одной серьёзной оппозиционной силе, популистскому Движению 5 звёзд (Д5З). В 2013 г., если смотреть по результатам отдельных партий, это созданное комиком и комедиантом Беппе Грилло движение, как говорится, с первого захода заняло в общенациональном масштабе первое место, но в итоге осталось в парламенте Италии ведущей оппозиционной силой. Несколько месяцев назад Б. Грилло протолкнул на пост лидера Д5З 33-летнего заместителя председателя Палаты депутатов Луиджи Майо, который рассматривается сейчас популистами как их основной кандидат на премьерский пост.

Несмотря на очень противоречивую и достаточно расплывчатую программу, в которой идеи прямой «плебисцитарной» демократии, экологизма, дебюрократизации и деолигархизации Италии сочетаются с постулатами о необходимости жёсткого противодействия нелегальной миграции и «налоговой революции» в пользу малого и среднего бизнеса, популисты Грилло и Майо располагают очень широкой общественной поддержкой. Бескомпромиссно атакуя и правительственные партии, и ПЦК, Д5З на сегодня пользуется поддержкой 28% избирателей.

Что же касается «европейского барьера», то о противоречивости подходов детища комика свидетельствует вот какой факт. Не успел новый лидер этого движения, представители которого в Европарламенте, к слову, сотрудничают в правопопулистскими евроскептическими силами, в декабре прошлого года публично призвать к референдуму о выходе из зоны евро, как буквально в следующем месяце сам же Л. Майо дезавуировал данную позицию.

Д5З активно использует новейшие информационные технологии, ратуя за «электронную демократию», и при этом порицая традиционные лево‑ и правоцентристские партии; Б. Грилло уже давно утверждает, что эти традиционные акторы итальянской политики «служат интересам лобби-групп и финансовой власти». Сегодня очевидно, что большая часть итальянцев отдаст на выборах 4 марта голоса оппозиционным силам. Единственное, что ещё теоретически может спасти возглавляемую правительственной Демократической партией коалицию левоцентристов — это глубокая неприязнь между правоцентристами и Д5З. Впрочем, такое спасение состоится лишь в том случае, если за оставшиеся недели до всеобщих выборов демократы и их союзники окажутся в состоянии совершить резкий предфинальный рывок и убедить колеблющихся избирателей в собственной состоятельности.