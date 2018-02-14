Время переосмыслить российско-японские переговоры по Курилам

Анатолий Кошкин, , 21:15 — REGNUM

Проведение 7 февраля на южных Курилах, в так называемый день северных территорий, учений российского спецназа с установкой на юге принадлежащего России острова Кунашир большого флага РФ обескуражило японские власти. Если незадолго до этого МИД Японии выражал несогласие и сожаление по поводу решения правительства РФ использовать аэродром на острове Итуруп не только гражданской, но и военной авиацией, то теперь был заявлен официальный протест, в котором выражено несогласие Токио с проведением учений на якобы принадлежащей Японии территории. Похоже, в японской столице уже успели привыкнуть к осторожной умиротворяющей позиции Москвы в отношении японских территориальных притязаний. И тут вдруг такое.

Извечные противники японо-российского добрососедства японские правонационалистические силы стали требовать жесткого ответа. Рупор этих сил газета «Санкэй симбун» призвала японцев «вновь вспомнить о том, что Россия незаконно захватила четыре острова, которые являются исконно японской территорией». «Этот день следует использовать, как шанс с новыми силами потребовать возврата», — призвала японцев газета. И это при том, что Россия (в то время Советский Союз) вернула в состав своей страны принадлежавшие Российской империи с конца XVIII века территории в полном соответствии с международными соглашениями и документами, под которыми стоят подписи и японского правительства.

«Санкэй симбун» гневается:

«Россия начала военные учения на северных территориях, будто бы специально запланировав их проведение именно на этот день. Невозможно оставить без внимания вероломное (?! — А.К.) поведение России, которая будто издевается над мольбами японского народа. Более того, правительство России издало указ о совместном использовании аэропорта на Итурупе гражданскими авиалиниями и армией. Эксперты полагают, что это — подготовка к развертыванию на острове полноценного подразделения ВВС. На Кунашире и Итурупе были размещены новейшие крылатые ракеты. Милитаризация островов лишь укрепляет незаконный захват северных территорий, что недопустимо».

Готов и рецепт дальнейшего дипломатического поведения японского правительства:

«Недопустимо, чтобы Москва свысока взирала на японскую дипломатию. В случае необходимости от Токио требуется жесткая позиция вплоть до прекращения текущих переговоров.

Японии следует стремиться к возврату четырех северных островов. Если этот вопрос будет игнорироваться, а в центре внимания окажется только экономическое сотрудничество, это поставит под угрозу интересы Японии. Совершенно естественно, что эгоистичные действия России вызывают недоверие у японцев. Аннексия Крыма и северных территорий — это однокоренные проблемы. Нельзя ни в коем случае забывать о том, что Россия — это страна, которая меняет статус-кво при помощи военной силы».

Откликнулась на проведенные на Курилах учения и либеральная газета «Майнити симбун», которая не без основания считает:

«Сегодня в Азии идет усиление американского военного присутствия за счет развертывания американской системы ПРО на фоне северокорейских ядерной и ракетной угроз. Встревоженная Россия решает допустить военных к использованию гражданского аэродрома на Итурупе, занимается усилением военного потенциала на других Курильских островах, включая северные территории. В целом военно-стратегическое значение Курильских островов для России только растет». Издание приходит к выводу о том, что «предыдущий подход к решению вопросов двусторонних отношений необходимо серьезно переосмыслить».

На взгляд автора этих строк, в известной степени стоило бы переосмыслить и политику России в отношении тех аспектов японской дипломатии, которые явно направлены на нарушение российского суверенитета на Курильских островах, привести эту политику в полное соответствие Конституции РФ, гарантирующей незыблемость территориальной целостности нашей страны.

В связи с проходящей в России избирательной кампанией хотелось бы знать мнение всех кандидатов на высший государственный пост по такому, ставшему знаковым, вопросу, как судьба Курильских островов и людей, на них живущих. Хорошую возможность для этого открывают предстоящие теледебаты кандидатов. Думаю, избирателям, особенно дальневосточникам, было бы интересно знать мнение по этому вопросу и главного кандидата — действующего президента и главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. В частности, многим хотелось бы все же понять, в чем скрытый от общественности смысл «затаскивания» японцев на южные Курилы под видом «совместной хозяйственной деятельности».

Хорошая инициатива появилась в Государственной думе. Предложено провести в высшем законодательном органе страны «круглый стол» или слушания по вопросу о Курилах с приглашением, кроме депутатов, ученых-японоведов, экспертов-юристов и заинтересованных специалистов других отраслей, прежде всего в области рыболовства.

Отметим, что предыдущие думские слушания по этому вопросу имели большой резонанс как в нашей стране, так и в Японии, оказали соответствующее воздействие на политические и дипломатические переговоры руководителей двух стран, были позитивно восприняты российской общественностью.