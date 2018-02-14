Украина: Венгрия шантажирует членством в НАТО из-за закона об образовании

Киев, , 17:35 — REGNUM Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич обвинила министра иностранных дел Венгрии Петера Сийяртов манипуляциях и шантаже для блокирования работы комиссии Украина-НАТО. Она также опровергла заявление официального Будапешта о том, что Венецианская комиссия якобы призывала Киев блокировать новую редакцию закона «Об образовании».

«На международной арене все почувствовали напряженность и манипуляционные заявления министра иностранных дел Венгрии… В чем заключаются манипуляции и шантаж со стороны Венгрии, которая блокирует заседание «Украина-НАТО»? Нас заставляют приостановить действие закона. Такого нет в рекомендациях Венецианской комиссии. Кроме того, мы ведем консультации с венгерской общественностью», — сказала Гриневич 14 февраля во время заседания правительства.

«В Береговом и Ужгороде прошли две большие встречи. Но лидеры венгерской общественности заявили, что не приедут на эти консультации… Мы видим затягивание процесса, неправдивую манипуляционную информацию… Одна из рекомендаций (Венецианской комиссии — ред.) касается продления переходного периода внедрения закона с 2020 до 2023 года. Это важно и нужно для нас, потому что дети, которые идут в начальную школу, должны иметь улучшенное преподавание украинского языка, чтобы быть готовыми к внедрению предметов на украинском языке… Нам это важно с точки зрения подготовки учителей и учебников», — добавила Гриневич.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что Украина выстраивает политику, «которая отвечает национальным интересам».

«Все национальные меньшинства, которые живут в Украине — это украинцы. Никто и никогда не думает о том, чтобы кого-то притеснить — венгров, румын или поляков… Мы всегда будем исходить из принципа обеспечения прав внутри страны для национальных меньшинств. Но всегда приоритетом номер один будет развитие украинского языка, украинской культуры. Это не является дискуссионным вопросом. Когда нам рассказывают о наших героях или антигероях, когда сравнивают личностей Украины с кем-то негативным в истории, это все примитивно. Жить прошлым — это большой проигрыш для всех. Нужно жить сегодняшним днем и будущим на принципах взаимоуважения, добрососедства… Единственное, чего мы не воспринимаем и никогда не примем — любой агрессии и давления», — сказал Гройсман.

Кроме того, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе проинформировала, что сегодня, 14 февраля, украинское правительство утвердило новую годовую национальную программу сотрудничества с НАТО на 2018 год и план мероприятий по реализации Концепции информирования общественности относительно евроатлантического сотрудничества на 2018 год.

«Мы продолжаем ежегодно её (годовую программу сотрудничества с НАТО) трансформировать, совершенствовать, чтобы достичь того уровня стратегического документа и его исполнения, который бы реально готовил нас к реализации стратегической цели государства — быть готовыми к обретению членства в Альянсе… Правительство наконец, после большого перерыва в 7 лет, выделило бюджетные средства на эту программу», — написала Климпуш-Цинцадзе в Фейсбуке.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что рассмотрение альянсом вопроса о вступлении в него Украины будет зависеть от проведения реформ в оборонной сфере.

«Сейчас особое внимание уделяется проведению реформ в Украине. Я приветствую заявление Украины об уделении особого внимания этой реформе. Вопрос членства будет рассмотрен в зависимости от тех успехов, которых добьется Украина в этом направлении», — сказал Столтенберг 14 февраля на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее, 13 февраля, посол США при НАТО Кей Бейли призвала Венгрию не препятствовать заседаниям комиссии Украина-НАТО.

«Мы надеемся, что Венгрия и Украина будут придерживаться правил, предусмотренных международным правом, и придут к какому-то общему решению, которое будет в их интересах. Невозможности проведения совещаний между НАТО и Украиной не должно быть, ведь они являются важной частью натовских усилий для сохранения границ Украины, и мы надеемся помочь ей получить стабильную власть и уменьшения влияния российского вторжения», — сказала Бейли в штаб-квартире НАТО.

Напомним, 13 февраля глава МИД Венгрии Сийярто потребовал от Украины юридических гарантий соблюдения прав венгерского меньшинства и приостановления действия закона об образовании для проведения консультаций. Дипломат назвал блокирование встреч Украина-НАТО «единственным инструментом защиты закарпатских венгров».

«Если бы Венгрия не применила свое право вето в международных организациях, она бы отказалась от единого инструмента, с помощью которого сможет защитить закарпатских венгров и заставить Украину соответствовать международным нормам. НАТО планировало провести 14−15 февраля встречу министров обороны между НАТО и Украиной, на которую Венгрия наложила вето», — сказал Сийярто.

Как сообщалось, 25 сентября 2017 президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», согласно которому языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык. При этом в соответствии с образовательной программы одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух и более языках — государственном, английском и других официальных языках Европейского Союза.