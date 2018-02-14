Гримасы в кривом зеркале: Трамп и пресса

Иван Кузнецов, , 20:58 — REGNUM

С недавнего времени Белый дом взял новый курс — на уменьшение контактов с прессой во избежание новых конфузов. СМИ, в большинстве своем оппозиционные, в свою очередь, решили восполнить образовавшийся дефицит политической чернухи с помощью богатого воображения и раскрутки совсем уж никак не связанных с большой политикой сюжетов.

С начала этой тенденции прошел где-то месяц, и вот результат: единого информационного пространства больше нет. Если Вы читаете, скажем, твиттер Трампа— картина одна, если смотрите CNN — совершенно другая. И если раньше разница была лишь в оценке событий, то теперь отличается вся повестка дня. О «нежелательных» событиях тоже иногда упоминают, но как можно меньше и по возможности вскользь.

Таким образом, теперь в США существуют как бы две параллельные реальности. В одной из них Трамп и его команда не заняты ничем, кроме внутренних склок, расистских высказываний и противозаконных действий. В другой все те же люди занимаются стратегическими реформами, внешней политикой и охраной правопорядка. Капиталистические принципы рыночности соблюдены — каждый выбирает себе реальность по вкусу.

Каждое событие, кем бы оно ни освещалось, одинаково требует критического разбора и понимания того, о чём хотят умолчать, а что жаждут показать во всей красе. Вот что происходило в этих «реальностях» в последние время:

«Реальность» Трампа

Эту версию происходящих в США событий удобно рассматривать первой, ведь она по большей части основана на тщательно запротоколированных событиях, и манипуляция общественным сознанием здесь идет не на уровне искажения фактов, а с помощью отождествления события и его последствия.

Итак, самое главное достижение администрации за последнее время — преодоление очередной «остановки правительства». Спустя всего несколько часов после крайнего срока и начала официальной процедуры остановки закулисным переговорщикам из команды Трампа всё же удалось сломить сопротивление демократов, и конгресс наконец принял блокировавший работу правительства билль о финансировании вооруженных сил в ближайшие два года. И хотя республиканцы считают, что одержали безоговорочную победу, а демократы горюют о поражении, преодоление кризиса всё же стало результатом взаимных уступок. Компромисс между «правящими» партиями в этом случае состоял в том, что к законопроекту так и не были «прицеплены» два важнейших вопроса: предоставление гражданства «мечтателям» (требование демократов) и выделение денег на стену на границе с Мексикой (требование республиканцев). Президентская администрация представила давно обещанный план возрождения американской инфраструктуры, в рамках которого в течение нескольких лет планируется потратить полтора триллиона долларов. Разумеется, Трамп не говорит, что само по себе представление плана конгрессу еще ничего не значит, намного важнее то, смогут ли парламентарии согласовать между собой приемлемый для нужного количества депутатов вариант документа и что останется от программы к этому моменту. Команда Трампа уже познала на этом фронте как победы, так и поражения. Так, поданная как первый приоритет президента программа по отмене Obamacare провалилась дважды, а масштабная налоговая реформа была принята и считается триумфом Белого дома. Помимо плана развития инфраструктуры, Белый дом передал конгрессу проект бюджета на 2019 финансовый год (в США он начнется 1 октября этого года). Здесь, как и в случае с предыдущей программой, важно не конкретное содержание документа, оно еще не раз серьезно изменится, а расставленные президентом и его командой приоритеты. Они, кстати, с прошлого года не изменились. Трамп планирует еще усилить финансирование вооружённых сил и правоохранителей и продолжить сокращать средства, выделяемые на различные всемирные гуманитарные программы, международные организации, развитие демократии за рубежом и прочие средства американской «мягкой силы».

«Реальность» оппозиционной прессы

Здесь злорадному духу американского «либерала» было где разгуляться. Не сдерживаемые протоколом и приличиями и не желающие освещать успехи президента, СМИ выискивали изъяны Белого дома с особым тщанием.

Самой «горячей» темой, никак не относящейся к настоящей большой политике, стал достаточно высокопоставленный сотрудник Белого дома Роб Портер. Прессе стало известно, что обе бывшие жены помощника президента обвиняли Портера в домашнем насилии, как физическом, так и эмоциональном. Как может такой человек работать в Белом доме? Может быть, там все такие или к такому поведению относятся с пониманием и поддержкой? Знали ли коллеги Портера о его непростительном поведении? Эти и схожие вопросы взбудоражили американскую прессу, которая не удовлетворилась официальными ответами о том, что поведение сотрудника на рабочем месте никак не указывало на склонность к агрессии или сексизму, что администрация осуждает подобное поведение в принципе, хотя в данном случае сами факты насилия не были еще доказаны, и что коллеги и начальство Портера ничего не знали заранее. Не остановило травлю и высказывание одной из бывших жен Портера Дженни Виллоуби: «Я бы не советовала никому встречаться с ним или выходить за него замуж, но я определённо хочу, чтобы он продолжал работать в Белом доме… Я думаю, что его добросовестность и способность выполнять эту работу безукоризненны» . Современная массовая культура Америки не подразумевает, что человек может быть отвратительным семьянином и хорошим сотрудником, как не приемлет она и идею ложных обвинений условно «слабых» по отношению к условно «сильным». Так что Портеру пришлось уйти в отставку, не дожидаясь результатов начатого расследования. Пресса вытащила из какого-то пыльного сундука высказывание Трампа семимесячной давности о том, что он бы не прочь провести в Вашингтоне военный парад. Сказано это было сразу после того, как американский президент практически принял главный военный парад Франции в День взятия Бастилии. Теперь же, во время жарких дебатов о дополнительном финансировании армии, журналистам показалось особенно интересно порассуждать о том, сколько денег потребовалось бы на парад, насколько это было бы нецелесообразно и насколько не соответствует американской культуре. С особенной радостью они писали о том, что парады — характерная черта диктатур, таких как КНДР… Про Францию, видимо, к этому моменту они уже забыли. Пресса не прошла и мимо нового скандального высказывания своего «любимого» члена президентской команды — генерального прокурора Джеффа Сешнса. Обращаясь к Национальной ассоциации шерифов, пожилой политик сказал то, что по меркам современной политкорректности считается почти что ересью: «должность шерифа — ключевая часть англо-американского наследия в правоохранительной деятельности» . То есть Сешнс посмел иметь в виду, что англо-американское наследие по каким-то причинам имеет большее значение для Штатов в целом, чем афро-американское, азиатско-американское, кубино-американское или индо-американское… И не важно, что Америка была британской колонией, унаследовала от метрополии бесчисленное число государственных институтов и принципов, что США развивались строго в рамках «Западной цивилизации» и гордились этим… Важно то, что, упоминая слово «англо-американский» в позитивном предложении, генеральный прокурор как бы принизил американцев всех других происхождений. Вот ведь расист.

Пропрезидентские и антипрезидентские СМИ больше не освещают одни и те же события с разных точек зрения, они предпочитают игнорировать или обходить вниманием неприятные моменты и полностью концентрироваться на том, что больше нравится. Две информационные «реальности» всё реже соприкасаются. Теперь сторонники президента оказались отделены от его противников не только взглядами или классовой принадлежностью, но также и невидимой границей медиапузыря, в котором они живут. Получается, что факты, на которых строят аргументацию одни, просто отсутствуют в «реальности» других…

Что касается действительного курса Америки, кажется, «что страна свободных» вышла на пик внутриполитического противоборства, где все действия подчинены одной цели — победе на выборах в конгресс в ноябре этого года. Подействует ли на рейтинг Трампа нынешняя информационная блокада — один из самых главных вопросов.

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