Алтайский депутат: власть не спешит помочь оказавшимся в кредитной кабале

Барнаул, , 14:21 — REGNUM Попытки государства облегчить россиянам чрезмерное кредитное бремя депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, секретарь бюро совета отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, кандидат философских наук Владислав Вакаев назвал «очень робкими». Комментируя ИА REGNUM правительственный законопроект, вводящий новый порядок погашения задолженностей по потребительским кредитам, он, в частности, заметил:

«Очевидно, что чиновники видят, насколько остра проблема кредитной задолженности россиян. По некоторым данным, среднестатистический житель страны до 45% своего дохода тратит на погашение кредита. Особенно тяжёлым бременем на людей ложатся займы, сделанные в микрофинансовых организациях. Однако попытки власти облегчить это чрезмерное бремя выглядят слишком робкими. Не вижу большой разницы от того, придётся ли человеку сначала платить пени и штрафы или проценты. Гораздо более справедливым было бы правило первоочередного погашения тела кредита».

По мнению алтайского депутата, решать проблему нужно реальными, а не фиктивными мерами.

«Нужно обеспечить защиту граждан от финансовых спекулянтов, ввести государственный контроль за установлением справедливых процентных ставок по кредитам. Возможно, даже нужно рассмотреть возможность проведения кредитной амнистии. Наша власть с удовольствием прощает миллиардные долги развивающимся странам, вливает триллионы рублей в поддержку банков, но не спешит помочь своим гражданам, оказавшимся в кредитной кабале. Такой подход нужно менять», — заключил депутат.

Напомним, ранее о том, что новый порядок погашения задолженностей по потребительским кредитам не поможет гражданам решить проблемы со своими долгами, высказался первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР). В ходе рассмотрения инициативы на пленарном заседании Госдумы он заявил, что предложенные изменения недостаточны.

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