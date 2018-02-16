Почему Саакашвили назвал Порошенко «противным барыгой»?

Тбилиси, , 03:21 — REGNUM Украинским властям в ходе молниеносной операции удалось одержать яркую внутриполитическую победу? О том, какие обстоятельства сопутствовали задержанию и выдворению Михаила Саакашвили, пишет корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

По свидетельствам очевидцев, Саакашвили кричал. Он кричал в тот момент, когда люди в масках проводили операцию по его задержанию прямо в киевском ресторане «Сулугуни», где мятежный политик имел обыкновение обедать. Попытка скрыться через кухню не привела к успеху, и буквально через несколько часов, будучи оттранспортирован в аэропорт «Борисполь», Саакашвили покинул территорию Украины. В порядке европейского взаимодействия Киев вернул Мишико именно туда, откуда он и прибыл, — на польскую землю. Предъявив ему обвинения в отсутствии законных оснований при пересечении польско-украинской границы в направлении Киева.

Что формально совершенно справедливо, а по сути, является издевательством. Ведь неугомонный характер Саакашвили уже привел к тому, что доступная ему территория планеты Земля неудержимо сокращается. В начале это была Грузия, позже — США, а теперь вот и Украина. Польша пока удерживается от решительных действий, что и позволяет Саакашвили замышлять неординарные планы политического реванша. Иначе с какой целью он назвал Порошенко «противным барыгой»?

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