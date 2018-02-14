Минтранс предлагает разрешить сбивать дроны в РФ

Москва, , 13:07 — REGNUM В правительстве подготовлены законодательные меры по пресечению запусков дронов на период проведения чемпионата мира по футболу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов на заседании Совета Федерации.

«В период проведения чемпионата мира создан специальный межведомственный штаб под руководством соответствующих силовых структур, на площадке которого отрабатываются решения и технологии обеспечения безопасности, в том числе и предложения по совершенствованию нормативной базы», — заявил Соколов.

Одна из законодательных новаций коснётся пока что никак не регулируемых запусков беспилотных летательных аппаратов (дронов), указал министр.

«Это возможность не только регистрировать правонарушения владельцев беспилотных летательных аппаратов за незаконное пользование воздушным пространством, но и пресекать эти действия. Такие предложения в наше законодательство подготовлены, в том числе и Минтрансом, и я рассчитываю, что ещё до начала чемпионата мира эти изменения будут внесены и утверждены нормами законов», — отметил он.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Сочи.

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