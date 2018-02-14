Власти Забайкалья отстояли букву ё у Медведева

Чита, , 11:56 — REGNUM Власти Забайкалья не стали реагировать на просьбу Росреестра о замене букв «ё» на «е» в наименованиях 31 населенного пункта и административного района (Тунгиро — Олёкминский, Улётовский районы, поселок Молодёжный и другие), как того требует Федеральный закон № 152-ФЗ 1997 года «О наименованиях географических объектов». Несмотря на расхождения в наименованиях этих географических объектов в законе Забайкальского края № 317−33K «О границах сельских и городских поселений Забайкальского края», где используется буква «ё», и государственным каталоге географических названий, где употребляется буква «е», власти региона полагают, что переименования не требуется, поскольку наименования этим населенным пунктам присваивались еще до вступления в силу названного федерального закона. К тому же изначально их названия употреблялись жителями с буквой «ё».

"Процедура присвоения наименований очень дорогостоящая. На проведение опроса жителей, который является неотъемлемой частью процедуры, потребовалось бы 96 миллионов рублей краевого бюджета», — пояснили сотрудники администрации губернатора Забайкальского края.

Вместе с тем, чтобы не нарушать закон, главе региона Наталье Ждановой пришлось вести длительную переписку с федеральными органами. В итоге после письма в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с просьбой оказания содействия в решении этого вопроса соответствующие поправки в государственный каталог географических названий были внесены.

«Таким образом, переименование населенных пунктов, в названиях которых используется бука «ё», не потребуется. Обновленный реестр наименований географических объектов Забайкальского края будет размещен на официальном сайте Росреестра в I квартале 2018 года», — пояснили забайкальские чиновники.

Напомним, административно-территориальные единицы являются географическими объектами, наименования которым устанавливаются правительством РФ. Произвольная замена одних названий на другие, употребление искаженных наименований не допускается. Нарушение этого требования влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух до трех тысяч рублей.