Клинцевич — об отставке с поста: «Не комментирую!»

Москва, , 11:39 — REGNUM Член Совфеда Франц Клинцевич отказался комментировать свой уход с поста первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности.

«Не комментирую!» — заявил он корреспонденту ИА REGNUM.

Верхняя палата парламента приняла постановление, в соответствием с которым Клинцевич становится рядовым сенатором, при этом он продолжает работу в составе комитета по обороне и безопасности.

Ранее сенатор не раскрыл конкретных причин своего решения, но сказал, что его открытость как одного из руководителей комитета «наверное, не всем нравилась».

Вместе с тем ранее говорилось о ряде поводов к принятию такого решения. Так, например, речь шла о том, что отставку с поста инициировало Минобороны — якобы в военном ведомстве недовольны комментариями сенатора, которые расходились с официальной позицией. В частности, пишут «Ведомости», так произошло со словами Клинцевича 7 февраля, когда он заявил, что сирийский спецназ прорывается к месту падения российского Су-25 в Идлибе, вместе с тем на тот момент спецслужбы России и Турции вели спецоперацию по эвакуации тела погибшего летчика Романа Филипова.

Еще одна версия ротации — смена элит в верхней палате парламента. «Ситуация связана с ротацией элит — в данном случае с ротацией внутри Совета Федерации», — полагает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Пост Клинцевича в Совфеде займет Александр Ракитин, который в настоящее время является заместителем председателя комитета.

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