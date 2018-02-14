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Поклонская рассказала о роли Украины в расследовании убийств на Майдане

Политика

Свидетели дают показания

Поклонская рассказала о роли Украины в расследовании убийств на Майдане
Иллюстрация: Пресс-служба Президента России
Наталья Поклонская

Москва, 14 февраля 2018, 10:25 — REGNUM  Руководство Украины мало заинтересовано в проведении тщательного расследования убийств людей на Майдане: выйдут на себя же. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»).

Депутаты Верховной рады Украины Сергей Пашинский и Владимир Парасюк лично участвовали в расстреле активистов Евромайдана в феврале 2014 года, такие показания дал грузинский снайпер Александр Ревазишвили.

«Нынешнее руководство Украины очень мало интересуется тем, кто является настоящими убийцами и организаторами убийств людей на Майдане. Потому что, проведя расследование, они выйдут на себя же», — говорит Поклонская.

А для пущей убедительности в доказывании своей невиновности и «искренности» они могут только поплакать на похоронах убитых по их же распоряжению людей, добавила она.

«И в качестве жеста «благородности» цинично, но громко заявить о присвоении названия улицы в Киеве в честь «Небесной сотни», — заключила депутат.

В ноябре 2017 года итальянский военный журналист Джан Микалессин сообщил о грузинских снайперах, расстреливавших демонстрантов и правоохранителей во время беспорядков на киевском Майдане в феврале 2014 года. Он назвал имена некоторых из них — это Кварацхелия Залоги, Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе. По словам журналиста, все они — члены тайной службы безопасности Михаила Саакашвили.

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Террор и политические убийства на Украине

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