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У Арктики проблемы с туризмом, у аграриев – с финансами: Радио REGNUM

Политика

О том, почему круизы не идут в русское Заполярье, а аграрии не дождались интервенций

У Арктики проблемы с туризмом, у аграриев – с финансами: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 14 февраля 2018, 11:00 — REGNUM  

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