Майдан-2014: Экс-военного США обвинили в «подготовке» грузинских снайперов

Тбилиси, , 07:59 — REGNUM Бывший военный из США инструктировал грузинских снайперов, которые участвовали в событиях на Майдане в Киеве в феврале 2014 года. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на показания снайперов адвокату.

«К нам в палатку (на майдане) пришел Мамука Мамулашвили (советник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили) вместе с украинцем и представил его как Андрея, а также с мужчиной в камуфляжной форме — представил его как бывшего американского военнослужащего Кристофера Брайана и нашего инструктора», — говорится в показаниях одного из снайперов Александра Ревазишили.

В свою очередь другой экс грузинский военный Коба Нергадзе рассказал, что Брайан разработал порядок действий всех групп снайперов на майдане. По его словам, каждый стрелок, перед тем как оставить оружие и покинуть точку, должен был сделать определенное количество выстрелов.

Ранее итальянский Canale 5 выпустил фильм «Украина. Скрытая правда», в котором два снайпера, Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили, сообщили, что они вместе с двумя гражданами Литвы в феврале 2014 года стреляли по людям на майдане.

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